皮膚問題｜夏天女生很少穿牛仔褲？皮膚科醫生分析有3皮膚疾病風險

一名網友在網路社群平台上發文表示，走在路上發現女生都穿寬褲、瑜伽褲等，想知道為甚麼很少女生穿牛仔褲，難道是不流行了嗎？貼文一出引起眾多討論，網友紛紛留言提到夏天穿牛仔褲又熱又悶，容易產生皮膚、外陰部方面的問題，更有網友指出婦產科、皮膚科醫生都不建議女性夏天穿牛仔褲。 林口台北長庚醫院皮膚科醫生黃毓惠表示，其實自己也很少在穿牛仔褲，因為很悶熱，尤其夏天更容易流汗，若以皮膚科醫生的觀點來看，一般女性穿牛仔褲可能會有3缺點，也有可能會因為流汗、摩擦造成3種皮膚疾病症狀更嚴重。

夏天天氣濕熱 穿牛仔褲易有 3 皮膚問題 為甚麼現在女性好像很少人在穿牛仔褲呢？網友在貼文底下留言提到不穿牛仔褲的原因包括「天氣太熱、太悶」、「很容易長痘痘、濕疹」、「之前容易長囊腫，被醫生警告夏天不要穿牛仔褲」等。 而黃毓惠醫生指出，台灣夏天相當濕熱，女性穿牛仔褲可能有些缺點，容易產生以下3種皮膚問題：

黃毓惠醫生表示，如果本身就容易有上述皮膚問題，或是已經有相關症狀就建議不要穿牛仔褲這種悶熱、不透氣的褲子，此外工作內容是會流汗、工作環境悶熱的(如：在餐廳廚房工作、工作穿著防塵衣等)也建議別穿牛仔褲。