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健康
2023-11-02 04:30:25
日報

皮膚病｜急性泛發性膿皰型銀屑病 屬皮膚衰竭可致命

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相對傳統銀屑病，膿皰型銀屑病會有較多發炎，患處邊界不明顯。

相對傳統銀屑病，膿皰型銀屑病會有較多發炎，患處邊界不明顯。

近年公眾對銀屑病認知增加，了解到屬免疫系統疾病，令患者皮膚變厚、脫皮，甚或出現關節問題。然而泛發性膿皰型銀屑病雖稱「銀屑病」，卻是另一個完全不同的免疫系統疾病，嚴重情況下還可以致命！

皮膚科專科醫生盧景勳解釋，皮膚科100年歷史以來，從觀察病人的徵狀為疾病分類，很多時這類會脫皮的疾病都歸類為銀屑病(psoriasis)；但近年分子生物學的進步，發現膿皰型銀屑病與傳統銀屑病並不相同，傳統銀屑病是Th17細胞的免疫系統失衡，而膿皰型銀屑病是IL-36發炎通道引起的皮膚炎症。IL-36發炎通道本是正常防禦機制，當機制失衡，令身體炎症一發不可收拾，就形成膿皰型銀屑病。

臨床分4大類

膿皰型銀屑病患者會有一片發炎、紅腫的皮膚，患處邊界不明顯，皮屑間會看到有膿皰，多數患者都會覺得紅、腫、痛。臨床上分4大類：

‧急性泛發性膿皰型銀屑病：泛發性即全身性，屬最緊急最嚴重的一類。病情來得很急，可能在數天至一星期內全身皮膚出現紅腫、痛，還會發燒、有可能細菌入血，併發皮膚器官衰竭，很多時候須入院治療。
‧亞急性膿皰型銀屑病：可能只有局部一個位置發病。
‧局部性膿皰型銀屑病：或只出現於手掌、腳掌，病情相對輕微。
‧慢性銀屑病併發膿皰問題：典型銀屑病而同時存在膿皰。
 

膿皰型銀屑病

若急性泛發性膿皰型銀屑病發作，需要入院處理。

膿皰型銀屑病

盧景勳指膿皰型銀屑病與傳統銀屑病的發病機制不同，應視為兩個完全不同的疾病。

組織活檢助診斷

膿皰型銀屑病確切成因不明，不過免疫系統問題大多源自壓力、情緒，又或一些輕微病毒感染、創傷等。過往亦有案例是突然停用高劑量口服類固醇，出現「類固醇反彈」而急性發病。盧景勳認為，膿皰型銀屑病最重要是得到正確的診斷，「過往此症歸類於『銀屑病』，治療效果因而未如理想；此外，診斷時會透過皮膚組織活檢，確定屬哪一種膿皰型皮膚病，再對症下藥。」

須入院輔助皮膚

至於急性泛發性膿皰型銀屑病，盧景勳強調屬於皮膚衰竭，須入院輔助皮膚，「因為沒有了皮膚的屏障，細菌會進入身體、進入血液，可併發全身性細菌感染，甚至誘發炎症，形成多器官衰竭問題，足以致命。」入院後患者需要「吊鹽水」補充水分和電解質，解決皮膚衰竭的缺水問題；另會使用調節免疫系統藥物如類固醇、抗生素或免疫系統抑制劑環孢素A等控制其炎症、紅腫和膿皰；若併發了肝臟、腎臟衰竭問題亦需要相應的治療。

惟以上治療並非針對性，未必有效控制病情。2022年美國食品及藥物管理局FDA核准一款專門針對IL-36發炎通道的生物製劑，用於治療急性泛發性膿皰型銀屑病，對於嚴重患者來說，是救治皮膚器官衰竭的新希望。

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