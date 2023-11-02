皮膚病｜急性泛發性膿皰型銀屑病 屬皮膚衰竭可致命

近年公眾對銀屑病認知增加，了解到屬免疫系統疾病，令患者皮膚變厚、脫皮，甚或出現關節問題。然而泛發性膿皰型銀屑病雖稱「銀屑病」，卻是另一個完全不同的免疫系統疾病，嚴重情況下還可以致命！

皮膚科專科醫生盧景勳解釋，皮膚科100年歷史以來，從觀察病人的徵狀為疾病分類，很多時這類會脫皮的疾病都歸類為銀屑病(psoriasis)；但近年分子生物學的進步，發現膿皰型銀屑病與傳統銀屑病並不相同，傳統銀屑病是Th17細胞的免疫系統失衡，而膿皰型銀屑病是IL-36發炎通道引起的皮膚炎症。IL-36發炎通道本是正常防禦機制，當機制失衡，令身體炎症一發不可收拾，就形成膿皰型銀屑病。

臨床分4大類

膿皰型銀屑病患者會有一片發炎、紅腫的皮膚，患處邊界不明顯，皮屑間會看到有膿皰，多數患者都會覺得紅、腫、痛。臨床上分4大類：

‧急性泛發性膿皰型銀屑病：泛發性即全身性，屬最緊急最嚴重的一類。病情來得很急，可能在數天至一星期內全身皮膚出現紅腫、痛，還會發燒、有可能細菌入血，併發皮膚器官衰竭，很多時候須入院治療。

‧亞急性膿皰型銀屑病：可能只有局部一個位置發病。

‧局部性膿皰型銀屑病：或只出現於手掌、腳掌，病情相對輕微。

‧慢性銀屑病併發膿皰問題：典型銀屑病而同時存在膿皰。

