皮膚病｜HPV病毒 皮膚疣元凶

HPV病毒 皮膚疣元凶

皮膚疣由人類乳頭瘤病毒(HPV病毒)引起，是一種很常見的皮膚病，臨床上常見的疣包括扁平疣及尋常疣。家庭醫學專科醫生袁明慧指，HPV病毒通常存活於潮濕的公共地方，赤腳行走或共用個人物品都可能增加感染疣的風險。 人類乳頭瘤病毒，即是我們常聽到的HPV病毒，當病毒接觸皮膚後，如果有傷口，或抵抗力下降時，就會令皮膚增生，形成皮膚疣。疣亦有分不同種類，當中最常見的有扁平疣、尋常疣及足底疣。

扁平疣尋常疣最常見 扁平疣多出現於面及頸部，呈淺啡或肉色的小肉粒，體積較細小，直徑約為1至3毫米，扁平小粒狀；尋常疣比較大粒，多出現於手指腳趾的指甲邊，肉粒表面粗糙，帶小黑點，直徑約5至10毫米；足底疣顧名思義生長於腳底，表面凹凸不平、粗糙，同樣帶有小黑點，體積一般較大。 袁明慧指，「3種疣都不算難處理，因扁平疣細粒，治療上一至兩次就可清除，而體積較大的尋常疣及足底疣，由於根部較深，可能要3至4次治療才可以徹底清除。」雖然不接受治療，皮膚疣都可能數月後自行痊愈，但更大可能是感染自己其他部位，又或傳染他人，所以最好還是及早處理。