皮膚痕癢｜確診後痕癢抓不停？中醫師推薦桑葉菊花茶紓緩不適

除了茶飲緩解症狀外，因新冠肺炎侵犯人體的免疫系統，導致免疫系統失衡，生活作息及飲食也要多加注意才能加速身體的修復。

一名34歲黃小姐在去年確診新冠肺炎，確診後開始皮膚起一塊一塊的凸起，當時就診皮膚科診所給予西藥抗組織胺有稍微緩解。豈料今年年初再度確診，原本稍微好轉的尋麻疹再度爆發，而西藥抗組織胺已然完全無效。黃小姐在天氣悶熱時搔癢會更加明顯，運動流汗後症狀也會加重。嚴重時甚至臉、四肢、軀幹皆是紅腫的團塊，服用兩倍劑量的抗組織胺也壓不下來。

新冠病毒侵犯免疫系統 免疫功能差將受影響

中醫師莊可鈞分享，常見的新冠後遺症如咳嗽、胸悶、疲勞、睡眠品質不佳、記憶力喪失、味覺喪失等，因新冠病毒會侵犯人體免疫系統，若是身體本身免疫功能較差未及時復元，則身體就會產生諸如上述症狀持續一至兩個月不等。這時使用中藥調理介入則會幫助患者加速康復。以黃小姐為例，因為是二度確診，症狀較為嚴重，使用中藥消風散再加些清熱解毒，祛風止癢的中藥，另外再搭配外用止癢藥膏。服藥後一周症狀有改善，雖然還是有搔癢但發作時間縮短，持續服藥將近5個月後皮膚狀況穩定，現在運動流汗後也不會發作了。

《素問．五臟生成篇》：「肺之合皮也，其榮毛也，其主心也。」中醫認為肺和人體的皮膚息息相關，莊可鈞醫師解釋，因新冠病毒會攻擊我們的肺部導致呼吸道的炎症，所以會有咳嗽、胸悶、喘等症狀，而有些病人皮膚也會受到影響，皮膚相當於外在的黏膜系統，受到病毒攻擊後也會產生發炎反應。

新冠病毒不只會攻擊我們的呼吸道、腸胃道、腦神經，甚至也會侵犯到我們的皮膚。除了諮詢專業中醫師給予治療外，莊可鈞醫師建議，在家也可以自製中藥茶飲「桑葉菊花茶」養肝清肺，也可幫助皮膚修復。