皮膚癌｜唔曬太陽都要搽防曬？關於皮膚癌的三大謬誤

曉治積曼6次手術醫皮膚癌

由於香港夏季長，溫度高，再加上全球暖化的問題愈來愈嚴重，都令皮膚癌的個案出現上升的趨勢。皮膚癌主要可分為非黑素瘤皮膚癌及黑素瘤皮膚癌，而非黑素瘤皮膚癌又可分為基層細胞瘤及鱗狀細胞瘤，都屬於常見的皮膚癌。

白人才會有皮膚癌？ 白種人患上皮膚癌的比例較高，但近年香港患者正在急速上升，非黑素瘤皮膚癌由2004年594宗新症，至2016年上升至1,063宗，皮膚癌更佔癌症新症總數的3.6%。



不曬太陽也要塗防曬？ 防曬對於預防皮膚癌非常重要，就算平時沒有曬太陽的習慣，紫外線都會對皮膚造成日積月累的影響；即使表面上沒有曬傷或灼傷，皮膚組織都已受傷害，並會增加日後患皮膚癌的風險。

