皮膚癌｜唔曬太陽都要搽防曬？關於皮膚癌的三大謬誤

主演電影「狼人」男星曉治積曼(Hugh Jackman)近日宣布自己的「基底皮膚癌」(BCC)恐將再度復發，雖然最後篩檢結果呈陰性，但他仍提醒大家務必做好防曬措施。由於皮膚癌通常與長期接觸紫外線有關，如果在烈日當空下長期暴曬，有機會傷及皮膚的基因，導致基因突變，並形成皮膚癌。
由於香港夏季長，溫度高，再加上全球暖化的問題愈來愈嚴重，都令皮膚癌的個案出現上升的趨勢。皮膚癌主要可分為非黑素瘤皮膚癌及黑素瘤皮膚癌，而非黑素瘤皮膚癌又可分為基層細胞瘤及鱗狀細胞瘤，都屬於常見的皮膚癌。
白人才會有皮膚癌？
白種人患上皮膚癌的比例較高，但近年香港患者正在急速上升，非黑素瘤皮膚癌由2004年594宗新症，至2016年上升至1,063宗，皮膚癌更佔癌症新症總數的3.6%。
不曬太陽也要塗防曬？
防曬對於預防皮膚癌非常重要，就算平時沒有曬太陽的習慣，紫外線都會對皮膚造成日積月累的影響；即使表面上沒有曬傷或灼傷，皮膚組織都已受傷害，並會增加日後患皮膚癌的風險。
小朋友也要塗防曬？
小朋友與成年人一樣要塗防曬。大部分的皮膚損傷都是在18歲前已經形成，因此及早預防十分重要，家長應幫助子女從小就養成防曬概念和習慣。