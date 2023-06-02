皮膚突現奶白斑塊 或患白蝕

皮膚忽然有些地方變白，有可能是患上「白蝕」。白蝕又稱白斑、白癜風，雖然不會致命，也不痛不癢，但對患者的儀容帶來極大影響，或妨礙到其社交、工作、組織家庭等。 皮膚科專科醫生劉顏銘表示，白蝕屬慢性的皮膚病，可影響任何年齡層的人，通常在30歲前出現，「此症是由於免疫系統錯誤攻擊自身黑色素細胞，導致患處色素減少，令皮膚呈現奶白色且邊界明顯的斑塊。成因方面並未完全明確，相信與自身免疫系統疾病、家族遺傳、壓力、嚴重曬傷或皮膚外傷等因素有關。」

常見面頸手背 白蝕多數出現於面部、頸部、手背等位置，部分個案可自行停止擴大，但有些個案則慢慢變大或擴散到其他位置。劉顏銘續指，「約有10%至20%患者可自行回復正常膚色；至於白蝕擴散，則較多出現於有家族史、白蝕病情較長人士，又或者皮膚損傷後。」惟較可惜的是，白蝕暫時未有根治方法。 外塗藥物刺激黑色素生成 雖然白蝕未能根治，但仍有多種治療方法將部分白蝕部位回復正常膚色，醫生會根據病情嚴重程度及療效，為患者選擇合適的治療方案。劉顏銘解釋，「如果範圍較小的白蝕，可以嘗試外用類固醇或外用免疫調節劑，以穩定白蝕不擴散，並刺激黑色素細胞生成。」療程一般需要約3至6個月才開始見效，但長期使用外用類固醇可引致皮膚變薄、微細血管擴張等副作用。 如果白蝕已經穩定，範圍亦小，則可考慮黑色素細胞移植手術，於有正常黑色素而又不顯眼的部位如臀部或大腿，提取黑色素及表皮細胞，移植到白蝕的皮膚上。「所有手術都需要留意感染風險，而移植過後亦有可能留疤、未必成功長出黑色素，又或色素再次脫落。」