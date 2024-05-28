皮膚突現異樣或是皮膚癌！

皮膚有很重要的作用，不僅能夠保護身體免受細菌的入侵，還可以通過排汗調節體溫，防止身體脫水。有時候，我們或突然發現身上長出黑痣或斑塊，又或原本的痣突然變大，讓我們感到困惑和擔憂，不知道這是否是皮膚癌的症狀。這些現象究竟如何形成？ 內科腫瘤科專科醫生吳劍邦表示，皮膚癌是由於皮膚細胞的DNA受損，導致細胞發生異常，不受控制的生長和分裂而形成癌症。其中，最常見的原因是長期接觸陽光和紫外線，「如果長時間在烈日下暴曬，可能會使皮膚變紅、灼熱和疼痛，還可能會脫皮。這樣的暴曬可能損害皮膚的基因，引起基因突變，使細胞無法受到適當的控制而過度增長，最終導致皮膚癌。」

基底細胞癌生長緩慢 大多數皮膚癌發生的部位包括臉、唇和頸等常受陽光照射的區域，但手掌、腳掌或腳趾之間等不常受陽光照射的區域也有可能患上。其他風險因素包括家族病史、免疫系統較弱以及長期接觸化學物質等。吳劍邦指出，最常見的皮膚癌有3種，包括黑色素瘤、基底細胞癌和鱗狀細胞癌。「基底細胞癌是最常見的皮膚癌類型，佔所有皮膚癌案例的70%至85%。通常發生在40歲以上的人身上，主要出現於長期暴露於陽光下的皮膚區域。基底細胞瘤的生長速度緩慢，通常不會擴散到身體其他部位。然而，如果不及時治療，可能會導致皮膚深層損傷，使治療變得困難。」

鱗狀細胞癌侵害性較高 鱗狀細胞癌相對較為罕見，約佔所有皮膚癌案例的15%至20%。鱗狀細胞癌通常發生在50歲以上的人身上，多出現在經常受到陽光照射的部位，例如頭、頸、手和前臂等，但有時也可能出現在上身和腿部。鱗狀細胞癌的生長速度相對較快，如果出現在嘴唇或耳朵等位置，其侵害性較高，也更容易擴散到周圍組織或其他部位。 黑色素瘤最惡 黑色素瘤是所有皮膚癌案例中佔約10%左右，是最具侵略性和致命性的皮膚癌。其癌細胞生長速度快，通常在早期已經有擴散的跡象，例如擴散至肺、肝臟或大腦等器官。黑色素瘤通常出現在陽光不易照射到的位置，如腳掌、手掌、指甲床或黏膜等。最初，皮膚上可能會出現一個新的斑點，或者原有的斑點或痣發生變化，例如面積擴大、形狀改變或顏色變化，過程可能持續數星期到數個月。黑色素瘤的形狀通常不規則，表面凹凸不平，肉眼觀察可能被誤認為是污跡，顏色也不均勻，有時甚至呈現衛星狀的傷口，可能急速增大。