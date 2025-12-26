皮膚紅疹以為只係單純過敏？醫生揭背後可能潛藏「風濕免疫疾病」

年約50歲的林小姐，年輕時在美國被診斷異位性皮膚炎，是標準的過敏患者，長大後控制良好、病況穩定，直到近年住在台灣，不僅皮膚症狀捲土重來，也開始出現關節腫痛的症狀，就醫檢查後，確診為類風濕關節炎。臺中榮民總醫院過敏免疫風濕科主治醫生譚國棟以林小姐案例解答，「異位性皮膚炎和類風濕關節炎，確實都和免疫系統的過度活化有關，後來她使用能同時控制兩種疾病的免疫調節劑，僅3個月就恢復穩定，這也代表過敏與風濕免疫疾病雖並不相同，但背後的免疫失衡機轉是相通的，因此使用同一種藥物才能達到一石二鳥的效果。」

過敏是否會進展成風濕免疫疾病？醫生這樣說！

過敏可謂免疫系統失調的另一個面向，譚國棟醫生表示，人體的免疫系統原本應該對抗外來細菌與病毒，卻在基因、環境或荷爾蒙等因素影響下「搞錯敵人」，轉而攻擊自身正常組織或器官，過敏患者盛行率高，以過敏性鼻炎、氣喘與異位性皮膚炎最常見，但許多人也疑惑，過敏是否會進展為風濕免疫疾病？根據目前少數的研究發現，過敏患者日後罹患風濕免疫疾病的機率約高出1.5倍，雖然風險並不高，且尚無法明確證實其因果關係，但仍提醒我們，免疫系統的平衡狀態非常關鍵。

在門診中，許多患者以為自己只是「過敏體質」，卻沒想到長期皮膚紅疹、關節痠痛、疲倦無力等症狀，其實可能是罹患風濕免疫疾病。譚國棟醫生指出，「風濕免疫疾病並不常見，但一旦發作，就可能造成身體失能。女性尤其是高風險族群，務必要留意身體發出的早期警號。」風濕免疫疾病症狀往往慢性且嚴重，常見疾病包括紅斑狼瘡、類風濕關節炎、乾燥症、僵直性脊椎炎、皮肌炎等。

譚國棟醫生表示，其中僵直性脊椎炎與類風濕關節炎最常見，僵直性脊椎炎的盛行率約為1.4%，類風濕性關節炎則是每十萬人口中，約有97人是患者，而紅斑狼瘡及乾燥症則約每十萬人中50至100人，「雖然盛行率、發生率皆不如過敏疾病，但許多患者即使沒有到失能程度，也會因為慢性疼痛或疲倦等症狀，大大影響生活品質。」

過敏皮膚症狀和風濕免疫疾病如何區分？醫：看是否具有「光敏感」特性

女性為風濕免疫疾病的高風險族群。譚國棟醫生說明，「免疫細胞一般分為T細胞和B細胞，兩者互相平衡，當女性在懷孕或荷爾蒙變化，為了避免身體將胎兒視為外來物而排斥，免疫系統會調整平衡，使得T細胞反應降低、B細胞製造抗體的能力變強。然而，當這個平衡稍微失調，就可能讓抗體攻擊到自己，產生自體抗體，進而引起發炎與疾病。」除了性別因素，遺傳與環境也扮演重要角色。若父母有風濕免疫疾病，子女罹病風險約2至3倍。此外，病毒感染、空氣污染等環境刺激，都可能觸發免疫系統異常反應。

譚醫生提醒，有些風濕免疫疾病在早期會被誤認為皮膚過敏或濕疹，尤其是乾燥症、皮肌炎或紅斑狼瘡等，這類的疾病皆有「光敏感」的特性，如果皮膚紅疹好發在臉部、胸口、上背或手臂外側等『曬得到太陽的地方』且曬太陽後症狀加劇、持續一周不退，就要懷疑可能是免疫性皮膚病，而非一般濕疹。他也提到，部分免疫疾病會影響肺部，出現類似氣喘的喘鳴或呼吸困難，甚至是間質性肺炎，「若氣喘治療效果不佳，或伴隨其他全身症狀，就應盡早轉診檢查。」