皮膚缺水「冬季癢」 藥劑師授「3不5藥」保養肌膚

衛生福利部草屯療養院藥劑師蕭麗美表示，冬天氣溫下降使皮膚血管收縮，汗腺及皮脂腺分泌減少，一開始皮膚會變得粗糙失去彈性，表面出現乾燥、脫屑、龜裂，進而出現紅疹伴有癢感。

隨著氣溫逐漸下滑，許多人發現，皮膚總是不自覺的發癢，尤其是晨起、睡前，更是奇癢無比。皮膚保養如果沒做好不只是肌膚不再美麗，更有可能疾病上身，最常見的就是冬季搔癢症，主要引起的原因是皮膚缺乏水分，嚴重時會引起皮膚發炎，甚至造成蜂窩性組織炎。

冬季癢乾燥、脫屑及龜裂 嚴重發炎常發生在四肢

台灣衛生福利部草屯療養院藥劑師蕭麗美表示，冬天氣溫下降使皮膚血管收縮，汗腺及皮脂腺分泌減少，一開始皮膚會變得粗糙失去彈性，表面出現乾燥、脫屑、龜裂，進而出現紅疹伴有癢感，皮膚表面充血及腫脹，嚴重者併有滲漏、發炎及疼痛的急性皮膚發炎反應。

常見的部位在四肢的身側，尤其是小腿前面，而腰部鬆緊帶束縛處因為摩擦的關係，也是好發的部位，病患常在晚上癢得睡不著，蓋上棉被後癢得更加厲害。