皮膚色斑增 或因曬過龍

皮膚出現色斑可能不是太大問題，但若數量太多或影響到儀容，也會十分困擾。註冊西醫葉蓉蓉醫生提醒，今年夏天特別曬，若發覺皮膚色斑明顯增加，可能反映暴曬過度或防曬不足，必須注意。

葉蓉蓉指出，皮膚裡面有一種叫「黑色素細胞」，當遇到紫外線的話它們會製造多些黑色素出來，作用是保護皮膚避免受紫外線傷害，「但若這些黑色素細胞本身已經不太健康，它們便可能會製造出太多的黑色素，而這些黑色素有可能形成我們所見到的色斑。」

3種色斑最常見

色斑有很多種，最常見3種分別是：

1. 雀斑—邊界清晰，面積較細小，一般只比芝麻略大，年輕人士較多，20至40歲都常見。

2. 太陽斑—邊界清晰，面積比雀斑大，一般會如1毫硬幣或更大，以年長人士甚至長者較多。

3. 荷爾蒙斑—顧名思義和荷爾蒙有關，而且是女性荷爾蒙，常見病人是在懷孕期間或生完BB後特別多，邊界較為不清晰，大多在兩邊面頰或額頭位置，甚至嘴唇周圍出現。

葉蓉蓉強調，色斑雖有不少有效的治療方法，但始終預防勝於治療，「上述幾種色斑都會受太陽光影響，所以大家必須注意防曬，避免在陽光最猛烈的時間外出，外出的話可戴帽或撐傘遮擋陽光，以及為皮膚搽防曬。」