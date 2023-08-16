皮膚色斑增 或因曬過龍

皮膚出現色斑可能不是太大問題，但若數量太多或影響到儀容，也會十分困擾。註冊西醫葉蓉蓉醫生提醒，今年夏天特別曬，若發覺皮膚色斑明顯增加，可能反映暴曬過度或防曬不足，必須注意。
葉蓉蓉指出，皮膚裡面有一種叫「黑色素細胞」，當遇到紫外線的話它們會製造多些黑色素出來，作用是保護皮膚避免受紫外線傷害，「但若這些黑色素細胞本身已經不太健康，它們便可能會製造出太多的黑色素，而這些黑色素有可能形成我們所見到的色斑。」
3種色斑最常見
色斑有很多種，最常見3種分別是：
1. 雀斑—邊界清晰，面積較細小，一般只比芝麻略大，年輕人士較多，20至40歲都常見。
2. 太陽斑—邊界清晰，面積比雀斑大，一般會如1毫硬幣或更大，以年長人士甚至長者較多。
3. 荷爾蒙斑—顧名思義和荷爾蒙有關，而且是女性荷爾蒙，常見病人是在懷孕期間或生完BB後特別多，邊界較為不清晰，大多在兩邊面頰或額頭位置，甚至嘴唇周圍出現。
葉蓉蓉強調，色斑雖有不少有效的治療方法，但始終預防勝於治療，「上述幾種色斑都會受太陽光影響，所以大家必須注意防曬，避免在陽光最猛烈的時間外出，外出的話可戴帽或撐傘遮擋陽光，以及為皮膚搽防曬。」
防曬分物理及化學兩類
不少人問哪種防曬最好？葉蓉蓉表示，「市面上的防曬產品主要分兩大類：物理性防曬和化學性防曬。物理性防曬的原理是將防曬粉底製成可阻擋甚至反射紫外線，減少對皮膚的傷害，而特性是不容易被皮膚吸收，所以對敏感肌膚、濕疹人士或嬰幼兒的皮膚是較好的選擇。而化學性防曬原理是吸收紫外線然後轉化成為熱量，同樣可減少紫外線對皮膚的傷害，但它始終是化學物質，對敏感肌膚、濕疹皮膚、嬰幼兒等較不適合。」
傳統上物理性防曬會較油膩，塗搽部位也會變成白色影響外觀，但近年的物理性防曬已愈來愈清爽，令皮膚變白的情況也減輕。「我們一般會告訴病人，只要搽後沒有不適，沒有過敏，令你願意持續地塗搽及定時補搽，對你來說就是好的防曬了。」
嚴重或須治療
萬一色斑嚴重需要治療，葉蓉蓉表示常見有3類方法：
1. 外用藥膏—最常見是可減淡色素，或加速皮膚新陳代謝的藥膏。
2. 化學煥膚—最常見包括有甘醇酸、水楊酸、乳酸等成分。葉蓉蓉提醒，「在坊間有機會買到以上成分的煥膚產品，但要小心，自行購買的煥膚產品濃度未必最適合自己，建議使用前諮詢醫護人員會較為安全。」
3. 激光治療—「近年大家都可能聽過皮秒激光、納秒激光，其實皮秒和納秒是指波長的單位，對於亞洲人一般的膚質來說，1,064nm或755nm波長的激光安全性會較高，這是必須注意的。」葉蓉蓉提醒。