皮膚透露的免疫警號！醫教你改善易被忽視的異位性皮膚炎與圓禿

皮膚是人體的第一道免疫防線，可以隔絕外來的物質，如：病菌、髒空氣等。當人體的免疫力失調，會導致角質層功能缺損、保護能力下降，讓外來物質可以輕易入侵，進而引發免疫反應，產生症狀。高雄醫學大學附設中和紀念醫院皮膚部藍政哲部長表示，免疫系統相關疾病很多，異位性皮膚炎或圓禿雖然不是重大傷病，但對於病人來說都是一場惡夢。
異位性皮膚炎反覆發作 正確治療與日常護理有效減輕症狀
高醫皮膚部王暉景主治醫生指出，異位性皮膚炎是一種常見的慢性過敏性皮膚病，與免疫系統的異常反應有關，可能因外在環境或遺傳因素而引發。常見症狀包括皮膚搔癢、紅腫、乾燥、脫屑等，甚至在嚴重時會出現裂開、滲組織液、結痂硬化與出血等問題。
異位性皮膚炎雖然難以根治，但透過正確的治療與日常護理，可以有效減輕症狀並延長穩定期。保濕是護理的關鍵，適當使用藥物如類固醇藥膏或抗發炎藥膏，並避免接觸致敏原(如塵蟎、毛髮、花粉等)，可以顯著改善生活品質。此外，注意飲食均衡與壓力管理，對病情的控制也有幫助。
圓禿不是雄性禿 不分性別、年齡但積極治療可改善
高醫皮膚部邱莉雯主治醫生說明，圓禿是一種常見但常被忽視的免疫相關疾病，臨床表現為毛髮突然脫落。與雄性禿不同，圓禿通常呈現界限清楚的斑塊狀落髮，範圍大小因病情輕重而異，從局部的單一區域到全頭甚至全身性毛髮脫落都有可能發生。圓禿可出現在任何年齡層，且不分性別。
許多人誤以為圓禿是不可逆的事實，但實際上，圓禿是可以治療的。藥物治療如局部類固醇注射、免疫調節劑與光療等均有助於改善病情。也特別提醒圓禿患者應保持耐心，積極配合治療，並注重心理健康管理，避免因壓力或焦慮加重病情。
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