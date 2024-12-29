皮膚透露的免疫警號！醫教你改善易被忽視的異位性皮膚炎與圓禿

免疫系統相關疾病很多，異位性皮膚炎或圓禿雖然不是重大傷病，但對於病人來說都是一場惡夢。

皮膚是人體的第一道免疫防線，可以隔絕外來的物質，如：病菌、髒空氣等。當人體的免疫力失調，會導致角質層功能缺損、保護能力下降，讓外來物質可以輕易入侵，進而引發免疫反應，產生症狀。高雄醫學大學附設中和紀念醫院皮膚部藍政哲部長表示，免疫系統相關疾病很多，異位性皮膚炎或圓禿雖然不是重大傷病，但對於病人來說都是一場惡夢。

異位性皮膚炎反覆發作 正確治療與日常護理有效減輕症狀

高醫皮膚部王暉景主治醫生指出，異位性皮膚炎是一種常見的慢性過敏性皮膚病，與免疫系統的異常反應有關，可能因外在環境或遺傳因素而引發。常見症狀包括皮膚搔癢、紅腫、乾燥、脫屑等，甚至在嚴重時會出現裂開、滲組織液、結痂硬化與出血等問題。

異位性皮膚炎雖然難以根治，但透過正確的治療與日常護理，可以有效減輕症狀並延長穩定期。保濕是護理的關鍵，適當使用藥物如類固醇藥膏或抗發炎藥膏，並避免接觸致敏原(如塵蟎、毛髮、花粉等)，可以顯著改善生活品質。此外，注意飲食均衡與壓力管理，對病情的控制也有幫助。