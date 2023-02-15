益生菌(Probiotics)有助腸道健康，增強免疫力。市面上有不少的益生菌補充劑選擇，我們可以如何選擇？又是否人人都適合服用？腸胃肝臟科專科醫生房嘉略表示，益生菌產品對大部分人都安全，惟免疫力有問題或患嚴重疾病人士或出現嚴重副作用，有疑問應先尋求醫護人員意見才服用。 益生菌是指服用後對人體有益處的微生物。腸道不只是消化器官，人體不同的免疫細胞都集中在腸道內，腸道內的細菌的種類、數量以至環境的改變都會直接左右免疫細胞運作，繼而影響人體健康。如害菌長期過多，會增加有害物質的產生；腸道菌叢失衡，亦可引致免疫系統失衡、腸胃道發炎等問題。益菌不但能抑制害菌生長，同時為身體提供維他命和短鏈脂肪酸等營養。

自我評估大腸微生態 評估腸道微生態是否健康，房嘉略認為大便形態可以間接反映出來，「據布里斯托大便分類法，第六型至第七型大便未能成形，反映體內細菌分布失衡、壞菌過多或身體未能正常吸收食物中的水分。」 布里斯托大便分類法：

第一型：一顆顆硬球(很難通過)；

第二型：香腸狀，但表面凹凸；

第三型：香腸狀，但表面有裂痕；

第四型：像香腸或大蕉一樣，且表面很光滑；

第五型：斷邊光滑的柔軟塊狀(容易通過)；

第六型：粗邊蓬鬆塊，糊狀大便；

第七型：水狀，無固體塊(完全液體)。 菌量要足夠 選購益生菌時，房嘉略建議要考慮幾點，「首先要有足夠的益生菌數量，一般要大於100億才可發揮作用；其次是含有益生元，即水溶性纖維和寡糖，是益生菌的食物，幫助它們生長。另外，有效的鎖菌技術可讓益生菌避開胃酸，到達腸道才釋放，一般來說膠囊比錠劑和粉劑為佳。最後是避免加入過多糖分、添加劑如香味和色素的產品，長期食用添加劑或對身體有害。」