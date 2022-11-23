益生菌攻略｜益生菌有咩用？要食幾耐？食完反而肚屙？買嗰陣要點揀？

提起腸道健康，除了多喝水、多進食含纖維食物之外，相信大家都會想起益生菌。雖然益生菌對於人體的好處多多，但到底要食多久？又為甚麼有些人一吃便肚瀉？現在就為大家逐一解說。
益生菌提升免疫力？
人體腸道內有超過100兆的細菌，部分對健康有益處，部分則有壞處，所以會有好菌和壞菌之稱，而好菌即是益生菌。如果好菌和壞菌的數量平衡，就能使腸道健康，有助消化和吸收，促進腸道蠕動，減少便秘和脹氣等問題。此外，大腸是人體免疫系統第一道防線，益生菌也有助身體產生抗體，增強免疫力。甚至有研究指有助維持心臟健康，以及減低焦慮、抑鬱等情緒問題。本地的研究亦指特定的腸道菌群組合，有助減低長新冠風險。
吃益生菌同時要吃益生元？
即使攝取足夠的益生菌，亦要使它們在體內存活才有意義。因此飲食上還要顧及「益生元」，簡單來說就是益生菌的食物。一般來說益生元來自水溶性纖維，食物例子如薯仔、香蕉、白米、洋葱、大豆、番茄、紅蘿蔔等。另一方面，避免高鹽、高糖、高油食物，以及經過加工的非原型食物，都有助建構有利於益生菌的腸道環境。
服用後會腹瀉？
現時市面上有不少益生菌補充品，可是有需要天天吃嗎？不錯益生菌應該天天都吃，不過沒有需要一年365天都吃。曾有醫生表示，只要連續服用益生菌補充品兩至三個月，就足以維持效果約一年之久。
而又有人發現甫服用益生菌便出現腹瀉問題，於是便不敢繼續服用。事實上腸道是好菌和壞菌的戰場，壞菌多固然會釋放出毒素引起腸道徵狀。而服用益生菌，就好像為好菌增添兵源，幫助殺死壞菌達致平衡，但過程中壞菌死去也會釋出毒素，於是便會有腹瀉的現象，一般腹瀉只會維持數天至兩周時間，便會漸漸好起來。
益生菌選擇
益生菌補充品林林總總，每種都有其針對的功能，可以因應自身需要選購，而孕婦、女士、兒童都有專屬的相關產品。
G-NIIB免疫+ ($499/28包)：中大醫學院配方，專為亞洲人而設，可平衡腸道微生態，具有臨床實證，有助提升免疫力。加上意大利專利鎖菌技術，增強益生菌生存期。
和漢日子多元益生菌強效版($299/30包)：包含不同功效的益生菌，有助增加腸道好菌的多樣性，以維持腸道平衡。其中包括取得日本多項專利認證的FK-23乳酸菌，有提升免疫力、提升抗敏體質的功效。
萬寧100億活性益生菌($223/30粒)：源自天然的有機菌株，經過臨床研究在有效期內確保活性，膠囊設計亦保證可直達腸道，強化腸道微生態，改善腸道不適和增強免疫力。
WholeLove Plus愛完全全植物醫學級益生菌元配方($339/30包)：針對腸道健康，可維持腸道環境平衡及消化道細胞健康，促進腸道蠕動，清腸排便，並增強免疫力。成年人、孕婦及兒童均適用。
NATURO VITA 3+5益生元‧菌($199/14包)：包含3種雙歧桿菌及2種乳酸桿菌，平衡腸道微生態，配合3種益生元，有助增強活性。加入8層凍乾包覆技術，讓益生菌直達腸道發揮功效，幫助清除宿便、減肚脹和胃氣，並增強免疫力。
Proven女士專用益生菌+蔓越莓($399/30粒)：保養女性私密處，穩定酸鹼值抑制壞菌，減少敏感痕癢、灼痛和異味等。加入維他命B6，與益生菌產生協同效應，改善經前不適；同時紓緩偶發性便秘和腹瀉，改善過敏體質。
Biostime合生元兒童益生菌($232/28包)：專用配方適合3個月至7歲大嬰兒及兒童，包含從母乳與生俱來的益生菌菌株，不會刺激嬰幼兒的腸道。