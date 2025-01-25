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健康
2025-01-25 15:30:00

益生菌要在便秘還是腹瀉時吃？醫生揭益生菌正確使用方式

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益生菌要在便秘還是腹瀉時吃？醫生揭益生菌正確使用方式

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吃益生菌可以清腸胃，但其實應該甚麼情況下吃呢？有醫生指，不少人知道益生菌對腸道有益，但卻不知道應該在便秘時候還是腹瀉時服用。

益生菌有助增強免疫力

大腸直腸外科陳威佑醫生在其facebook專頁上分享指，益生菌被廣泛認為是維持腸道健康的重要輔助工具，能有效改善便秘和腹瀉等問題。然而，許多人對於「益生菌應在何時服用」仍存疑問。

他解釋指，益生菌是指存在於腸道中的有益微生物，常見的包括乳酸桿菌、雙歧桿菌及酵母菌等，會透過調節腸道菌群的平衡，以維持消化健康、增強免疫力，並改善腸胃功能。益生菌會在腸道菌群失衡時，便秘或腹瀉等問題時出現幫助「重建平衡」。

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益生菌是指存在於腸道中的有益微生物以維持消化健康、增強免疫力，並改善腸胃功能。

益生菌是指存在於腸道中的有益微生物以維持消化健康、增強免疫力，並改善腸胃功能。

便秘吃益生菌3大好處

他指，便秘是一種常見的腸道問題，主要源於纖維攝取不足、活動量不足及腸道蠕動功能減弱等因素。當腸道中的益生菌數量不足時，會影響排便功能。使用益生菌可以通過以下方式改善便秘：

  1. 促進腸道蠕動：特定菌株如雙歧桿菌和乳酸桿菌可提高腸道蠕動，縮短腸道傳輸時間，從而促進排便。
  2. 增加糞便含水量：益生菌代謝後產生的乳酸和其他代謝物能改變糞便中的水分含量，使糞便更柔軟。
  3. 調整腸道菌群：益生菌可提升有益菌的比例，改善腸道微生態平衡，進而提升整體腸道功能。
     
使用益生菌可以改善便秘。

使用益生菌可以改善便秘。

吃益生菌有助緩解腹瀉

陳威佑醫生又指，腹瀉可能由疾病或外在因素引起，包括細菌或病毒感染、抗生素使用及腸易激綜合症等。益生菌可通過以下方式緩解腹瀉：

  • 抑制有害菌：益生菌能產生抑制病原菌的物質，幫助腸道恢復健康菌群。
  • 修復腸道屏障：益生菌在腸道內形成保護屏障，防止病原菌附著與繁殖，降低感染性腹瀉的風險。
  • 調節免疫系統：益生菌能減輕腸道發炎反應，幫助緩解感染性腹瀉。
  • 恢復腸道平衡：特別是在抗生素相關腹瀉中，益生菌能幫助重建腸道菌群平衡，恢復正常的消化功能。
吃益生菌有助恢復腸道平衡。

吃益生菌有助恢復腸道平衡。

吃益生菌4大注意事項

不過，益生菌也不能隨便服用，陳醫生列出4大注意事項，提醒大家服用前要多加注意：

1. 選擇適合的益生菌：根據症狀選擇對應的菌種。

  • 便秘時適合使用能改善糞便軟度及腸道蠕動的菌株，如Bifidobacterium lactis BB-12和Lactobacillus acidophilus；
  • 腹瀉則需要能抑制病原菌和修復腸道黏膜的菌種，如Lactobacillus rhamnosus GG和Saccharomyces boulardii。

   
2. 觀察使用效果：每個人的腸道環境不同，益生菌的效果也因人而異。

  • 建議在開始服用後2至4周內觀察症狀改善情況，並調整劑量或更換產品。

3. 配合飲食調整：

  • 高纖飲食對於便秘有幫助。
  • 腹瀉時則需避免刺激性食物，並補充適量水分和電解質。

4. 諮詢專業醫生：

  • 有潛在健康問題或慢性疾病者，建議在開始使用益生菌前諮詢醫生或營養師，以獲得合適的專業建議。

陳威佑醫生表示，益生菌在維持腸道健康方面，的確是一種有效的輔助工具。然而，它們並非萬靈丹，正確的使用方式及健康的生活習慣才能發揮其最大效用。如有持續性的腸道問題，務必諮詢專業醫生，以找到適合的治療方案。

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