益生菌要在便秘還是腹瀉時吃？醫生揭益生菌正確使用方式

吃益生菌可以清腸胃，但其實應該甚麼情況下吃呢？有醫生指，不少人知道益生菌對腸道有益，但卻不知道應該在便秘時候還是腹瀉時服用。

益生菌有助增強免疫力

大腸直腸外科陳威佑醫生在其facebook專頁上分享指，益生菌被廣泛認為是維持腸道健康的重要輔助工具，能有效改善便秘和腹瀉等問題。然而，許多人對於「益生菌應在何時服用」仍存疑問。

他解釋指，益生菌是指存在於腸道中的有益微生物，常見的包括乳酸桿菌、雙歧桿菌及酵母菌等，會透過調節腸道菌群的平衡，以維持消化健康、增強免疫力，並改善腸胃功能。益生菌會在腸道菌群失衡時，便秘或腹瀉等問題時出現幫助「重建平衡」。