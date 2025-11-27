目睹重大壓力事件易有創傷 為甚麼不是每個人都會有PTSD？ 醫生揭8大因素是關鍵

面對重大的壓力事件，為甚麼不是每個人都出現創傷壓力症候群(PTSD)？有醫生指出，當出現重大壓力事件，不是每個經歷或目睹的人都會患上創傷壓力症候群，醫生拆解，原因是每個人體內對壓力的反應和容忍度各不相同。

目睹重大壓力事件易有創傷？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，壓力是自然的生理反應，當壓力出現時，身體的自主神經系統會受到刺激，隨著壓力荷爾蒙的釋放，尤其是腎上腺素，身體會發生一系列變化，包括：

汗腺增多的分泌(冒汗)

毛髮豎立

心跳加快

呼吸加快且更深

血液從腸道分流到骨骼肌肉，以確保身體在面對挑戰時有足夠的氧氣

身體解決壓力的系統

此外，另一種壓力荷爾蒙——皮質類固醇，也會大量釋放。研究顯示，人體的壓力反應系統在面對各種挑戰時(如接吻或電擊)都會被激活，這樣的反應對於生存至關重要。這些生理變化為身體建立了一套解決壓力的系統，稱為下視丘-腦垂腺-腎上腺軸(HPA主軸)。這一過程如下：

壓力產生(Stress) 刺激下丘腦釋放皮質類固醇釋放因子(CRF) 腦下垂體釋放促腎上腺皮質荷爾蒙(ACTH) 腎上腺皮質製造可體素(Cortisol)，提供面對挑戰所需的能量

黃醫生解釋，這一正常的壓力系統對於生存十分重要。然而，當壓力無法適應或持續時間過長，尤其是經歷或目睹涉及死亡、傷害或性侵犯的創傷性事件後，HPA主軸可能失控，導致PTSD的發生。

