目睹重大壓力事件易有創傷 為甚麼不是每個人都會有PTSD？ 醫生揭8大因素是關鍵

面對重大的壓力事件，為甚麼不是每個人都出現創傷壓力症候群(PTSD)？有醫生指出，當出現重大壓力事件，不是每個經歷或目睹的人都會患上創傷壓力症候群，醫生拆解，原因是每個人體內對壓力的反應和容忍度各不相同。
目睹重大壓力事件易有創傷？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，壓力是自然的生理反應，當壓力出現時，身體的自主神經系統會受到刺激，隨著壓力荷爾蒙的釋放，尤其是腎上腺素，身體會發生一系列變化，包括：
- 汗腺增多的分泌(冒汗)
- 毛髮豎立
- 心跳加快
- 呼吸加快且更深
- 血液從腸道分流到骨骼肌肉，以確保身體在面對挑戰時有足夠的氧氣
身體解決壓力的系統
此外，另一種壓力荷爾蒙——皮質類固醇，也會大量釋放。研究顯示，人體的壓力反應系統在面對各種挑戰時(如接吻或電擊)都會被激活，這樣的反應對於生存至關重要。這些生理變化為身體建立了一套解決壓力的系統，稱為下視丘-腦垂腺-腎上腺軸(HPA主軸)。這一過程如下：
- 壓力產生(Stress)
- 刺激下丘腦釋放皮質類固醇釋放因子(CRF)
- 腦下垂體釋放促腎上腺皮質荷爾蒙(ACTH)
- 腎上腺皮質製造可體素(Cortisol)，提供面對挑戰所需的能量
黃醫生解釋，這一正常的壓力系統對於生存十分重要。然而，當壓力無法適應或持續時間過長，尤其是經歷或目睹涉及死亡、傷害或性侵犯的創傷性事件後，HPA主軸可能失控，導致PTSD的發生。
為甚麼有些人會患上PTSD？ 8大因素是關鍵
面對重大壓力事件時，有些人的壓力荷爾蒙分泌不足或低下，無法有效消除身體的壓力反應。這使得他們的HPA主軸長期處於開放狀態，持續緊張。研究顯示，這些個體較容易出現PTSD症狀，可能因為：
- 恐懼消退能力受損
- 海馬體積減小
- 快速眼動睡眠紊亂，導致創傷記憶無法有效消化和整合
此外，影響是否會患上PTSD的因素還包括：
- 遺傳
- 性格
- 精神健康問題
- 物質濫用
- 缺乏社會支持
這些因素可能增加個人的脆弱性，減少對壓力的復原能力。
預防與治療PTSD的策略
研究發現，通過給患有PTSD的小鼠注射皮質酮(皮質類固醇的一種)，可以有效改善它們的症狀，幫助緩解過度恐懼和睡眠障礙，恢復大腦的正常功能。這表明，針對壓力分泌不足的PTSD患者，皮質類固醇的治療可能是有效的。
黃醫生指，預防和治療PTSD需要從多方面入手，包括：
- 調節壓力荷爾蒙
- 解決個人心理障礙
- 確保社會支持
- 提供有效的心理治療
- 社會支持
- 藥物治療
這樣才能達到最佳的治療效果，幫助那些受創者有效應對和康復。