熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 大光麵 立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-11-27 17:03:53

目睹重大壓力事件易有創傷 為甚麼不是每個人都會有PTSD？ 醫生揭8大因素是關鍵

分享：

目睹重大壓力事件易有創傷 為甚麼不是每個人都會有PTSD？ 醫生揭8大因素是關鍵

面對重大的壓力事件，為甚麼不是每個人都出現創傷壓力症候群(PTSD)？有醫生指出，當出現重大壓力事件，不是每個經歷或目睹的人都會患上創傷壓力症候群，醫生拆解，原因是每個人體內對壓力的反應和容忍度各不相同。

目睹重大壓力事件易有創傷？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，壓力是自然的生理反應，當壓力出現時，身體的自主神經系統會受到刺激，隨著壓力荷爾蒙的釋放，尤其是腎上腺素，身體會發生一系列變化，包括：

  • 汗腺增多的分泌(冒汗)
  • 毛髮豎立
  • 心跳加快
  • 呼吸加快且更深
  • 血液從腸道分流到骨骼肌肉，以確保身體在面對挑戰時有足夠的氧氣

身體解決壓力的系統

此外，另一種壓力荷爾蒙——皮質類固醇，也會大量釋放。研究顯示，人體的壓力反應系統在面對各種挑戰時(如接吻或電擊)都會被激活，這樣的反應對於生存至關重要。這些生理變化為身體建立了一套解決壓力的系統，稱為下視丘-腦垂腺-腎上腺軸(HPA主軸)。這一過程如下：

  1. 壓力產生(Stress)
  2. 刺激下丘腦釋放皮質類固醇釋放因子(CRF)
  3. 腦下垂體釋放促腎上腺皮質荷爾蒙(ACTH)
  4. 腎上腺皮質製造可體素(Cortisol)，提供面對挑戰所需的能量

黃醫生解釋，這一正常的壓力系統對於生存十分重要。然而，當壓力無法適應或持續時間過長，尤其是經歷或目睹涉及死亡、傷害或性侵犯的創傷性事件後，HPA主軸可能失控，導致PTSD的發生。
 

adblk5
PTSD創傷後遺症｜4個症狀要留意（am730製圖） PTSD創傷後遺症｜4個症狀要留意（am730製圖） PTSD創傷後遺症｜4個症狀要留意（am730製圖） PTSD創傷後遺症｜4個症狀要留意（am730製圖）

為甚麼有些人會患上PTSD？ 8大因素是關鍵

面對重大壓力事件時，有些人的壓力荷爾蒙分泌不足或低下，無法有效消除身體的壓力反應。這使得他們的HPA主軸長期處於開放狀態，持續緊張。研究顯示，這些個體較容易出現PTSD症狀，可能因為：

  • 恐懼消退能力受損
  • 海馬體積減小
  • 快速眼動睡眠紊亂，導致創傷記憶無法有效消化和整合

此外，影響是否會患上PTSD的因素還包括：

  • 遺傳
  • 性格
  • 精神健康問題
  • 物質濫用
  • 缺乏社會支持

這些因素可能增加個人的脆弱性，減少對壓力的復原能力。

PTSD6個步驟降低創傷後遺症影響｜（am730製圖） PTSD6個步驟降低創傷後遺症影響｜檢查身體當下的反應和狀況，再次感到焦慮、緊張或害怕時放慢速度（am730製圖） PTSD6個步驟降低創傷後遺症影響｜允許身體自發性地顫抖（am730製圖） PTSD6個步驟降低創傷後遺症影響｜覺察並接納自己的情緒狀態（am730製圖） PTSD6個步驟降低創傷後遺症影響｜從事自己喜歡且感到安心的活動（am730製圖） PTSD6個步驟降低創傷後遺症影響｜尋求人際支持（am730製圖） PTSD6個步驟降低創傷後遺症影響｜適時求助專業資源（am730製圖）

預防與治療PTSD的策略

研究發現，通過給患有PTSD的小鼠注射皮質酮(皮質類固醇的一種)，可以有效改善它們的症狀，幫助緩解過度恐懼和睡眠障礙，恢復大腦的正常功能。這表明，針對壓力分泌不足的PTSD患者，皮質類固醇的治療可能是有效的。

黃醫生指，預防和治療PTSD需要從多方面入手，包括：

  • 調節壓力荷爾蒙
  • 解決個人心理障礙
  • 確保社會支持
  • 提供有效的心理治療
  • 社會支持
  • 藥物治療

這樣才能達到最佳的治療效果，幫助那些受創者有效應對和康復。

追蹤am730 Google News

 
 