盲搶鹽｜排核廢水掀搶鹽潮！醫生：冇必要！1天食1茶匙 過量有腎危害

日本福島第一核電廠自8月24日起開始排放含氚核廢水，有些人擔心海產會受到核廢水污染，同時也爆發一波搶鹽、囤鹽潮。新光醫院腎臟科主任方昱偉醫生對此表示，以健康人來說，其實每人每天鹽攝取量大約就1茶匙平匙的量，老實說真的沒必要為了這風波搶鹽，一包鹽大約吃幾個月都沒有問題，而且鹽攝取過多會對腎造成負擔，影響排水留鹽的平衡機制，長期下來對健康也會產生危害。

鹽如何吸收代謝？腎是最主要器官 鹽最主要的代謝器官就在腎臟。方昱偉主任簡單說明，鹽就是所謂的鈉離子(Na+)，經過腸胃道吸收後會透過血液來到腎，腎會接收到身體的訊息來決定身體要留多少鹽、水，並藉由精密的「腎小管」系統排出、吸收鹽分。 當身體處於脫水狀態，經過荷爾蒙、各種系統作用後，腎接收到訊息便會想辦法把水留在體內、把鹽排出體外，以維持體內鹽、水的恆定。方昱偉主任表示，當鹽攝取過多，相對來說水分又處於攝取不足的情況下，腎臟本身要做的工就會比較多，需要更多時間去代謝。

健康的人鹽過量沒問題？水喝多一點就好？ 一般來說，健康的人擁有正常腎臟功能的情況下，偶爾攝取過多的鹽只要喝的水相對夠多，對腎臟功能就不見得會有太大的影響。 不過，方昱偉主任提到，最新流行病學研究發現，若長期處於高鹽飲食，即使是健康的人都會較容易出現早發性高血壓前期症狀，通常1天攝取量超過2至3克以上，可能就會產生血管硬化、高血壓初期表現症狀。 而鹽攝取過多最擔心的其中一種腎臟疾病就是「高血壓腎病」。腎臟會分泌腎素，透過腎素—血管收縮素—醛固酮系統(RAAS)，影響血壓，而血壓的變化又會反過來影響腎臟功能。 方昱偉主任表示，如果本身有高血壓，鹽會刺激身體產生「腎素」進一步回饋、加重影響血壓控制，很多高血壓患者突然血壓控制不好可能就是吃太多鈉離子成分的物質，讓身體處於高鹽的狀態，所以如果本身有高血壓家族史，或已經進入高血壓前期，即使身體是健康的也要注意鹽攝取不可過量。

「這些」人易水腫應注意鹽攝取 以免走向洗腎之路 除此之外，若已處於疾病狀態下更要留意鹽攝取。方昱偉主任指出，腎病、心臟病、肝硬化等容易水腫的疾病，在水腫的情況下都建議限鹽採低鈉飲食，因為體液失衡時，過多的鹽容易導致相關的病變，而且也會讓器官的衰竭進展得更快。 方昱偉主任提到，身體的水腫需要腎臟去排泄，一旦腎臟沒有辦法排出過多的水，無法自己代謝水腫的狀態，洗腎可能就是需要採取的治療手段，所以針對容易產生水腫的疾病為避免鹽、水蓄積在體內，都一定要留意鹽分的攝取延緩洗腎的時間點。