真係縮細一個碼！「微創減重手術」助百斤男減去46公斤慢性疾病也改善

34歲的王先生，身高185公分、體重131公斤(BMI38.3)，因病態性肥胖嚴重影響健康各項數值，需長期服藥控制。儘管嘗試飲食控制與運動等方式減重，體重始終無法下降。經評估後，決定接受「腹腔鏡袖狀胃切除合併雙通道胃小腸繞道手術」(俗稱縮胃繞腸)。術後一年，他的體重降至84.8公斤，成功減重46公斤，擺脫糖尿病前期與高血脂問題，睡眠窒息症與膝蓋疼痛也大幅改善，毋須再依賴藥物。

肥胖縮短 6 至 7 年壽命 微創腹腔鏡減重手術避免復胖 體重過重或肥胖是許多人面臨的挑戰，世界衛生組織(WHO)已將肥胖列為一種疾病，若不積極控制，可能對健康造成嚴重影響，甚至縮短6至7年的壽命。亞東醫院一般外科主任吳建明表示，減重方法眾多，包括飲食控制、運動、藥物治療及手術等，各有優缺點。而單靠飲食與運動減重往往難以維持，藥物治療雖有效，但停藥後體重易回升，甚至可能變得更胖。近期流行的胃鏡縮胃手術雖有一定效果，但費用較高且效果不及減重手術。因此，目前公認最有效且能長期維持的減重方式仍是「微創腹腔鏡減重手術」。

減重手術只是起點 應持續保持健康飲食及運動 微創腹腔鏡減重手術的原理在於縮小胃容量或縮短小腸吸收長度，以減少熱量攝取與吸收，達到有效減重的目的。吳建明主任提醒，減重手術是健康管理的新起點。術後仍需搭配良好的飲食習慣及規律運動，才能確保減重效果長期維持，避免體重回升。透過微創減重手術及專業醫療團隊的協助，患者不僅能成功減重，更能降低慢性疾病風險，重拾健康，邁向嶄新美好的生活。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】