真實世界數據 證肺癌篩查具成效

本港每年癌症死亡人數中，肺癌穩佔首位，大幅拋離第二、三位的大腸癌及乳癌。心胸肺外科專科醫生司徒達麟表示，現時肺癌有很多治療方法，如電療、化療、標靶治療等，其中手術更能夠根治肺癌；數據亦顯示，可做手術的1A期肺癌，5年存活率達到八至九成。

肺癌在本港每年造成約4,000宗死亡個案，數字看似不多，但對比香港每年約有5萬人死亡，代表每12名死亡人士中，就有一名死於肺癌，可見其殺傷力甚大。癌症資訊網慈善基金早前一項肺癌篩查計劃，發現有效找出早期患者，有助減低肺癌死亡率，研究報告已於國際醫學期刊《Journal of Thoracic Disease》刊登。

逾半確診已晚期

「為何死亡數字仍然高企？因為超過一半人確診時屬於第四期，未能做手術；至於第一期便能發現的，只有15.8%。」司徒達麟指，港人的習慣是「有病才看醫生」，而一般人的印象中，嚴重咳嗽甚至咳血就是肺癌，「但有徵狀時已是晚期，早期肺癌從外表看不出來。」若要找出早期肺癌，近年發現低劑量電腦掃描(Low-dose CT)是有效的方法，北美及歐洲研究指可減肺癌死亡率分別達6.7%及24%，「以香港數字計算的話，即每年可救回1,000人！」

台灣的研究亦值得參考，研究找來從不吸煙的人士參與，結果有2.6%人確診肺癌，當中96.5%屬於0至1期，可透過手術根治；近年台灣推出肺癌篩查之後，逾六成新確診者為第一期。惟本港衛生防護中心因未有本地數據，而未推行相關篩查。

本地篩查檢測率達6%

癌症資訊網慈善基金於2021至2022年推出了免費肺癌篩查計劃，名額100個，對象是有肺癌家族史的人士，目的是推廣及早發現肺癌的重要，及後發現有相當成效，故進一步分析此真實世界數據及撰寫研究論文，並刊登於醫療國際期刊。司徒達麟指出，在最終99名接受低劑量電腦掃描的人士中，有47人呈陽性，進一步跟進發現6人確診肺癌，其中4人為第一期，一人第三期，一人第四期。「檢測率對比台灣更高，相信在港推行篩查將具成本效益，亦可見家族史風險相當重要；而第三及第四期個案是因為由篩檢到診斷花了較長時間，所以日後若推行肺癌篩查計劃，需要有完整機制，讓陽性患者及早見醫生、診斷及治療，才可做到篩查的使命。」