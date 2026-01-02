眼乾傷視力 研究揭自噬作用可能是致病關鍵

乾眼症不但令人感到眼澀不適，嚴重時更可能傷及視力。英國的科學家利用幹細胞，培育出人類淚腺類器官(tear gland organoids)，證實細胞內部的清除機制，亦即所謂的自噬作用(autophagy)，是維持淚腺健康運作的關鍵，為治療眼乾問題帶來新方向。

自噬機制失靈致乾眼

該項發表在《Stem Cell Reports》的研究，英國伯明罕大學的團隊利用人類胚胎幹細胞，成功在實驗室培育出與人體結構高度相似的立體淚腺類器官。這些迷你淚腺具備完整細胞類型，可以如真正的淚腺一樣分泌具有潤滑和抗菌功能的淚液蛋白。

研究團隊以基因技術關閉這些類器官的細胞自噬功能後，淚腺內的細胞平衡隨即受到破壞，淚液蛋白產量也驟降，細胞死亡率亦大幅上升，原因是自噬作用就像細胞內部的清潔隊，負責清除受損蛋白質及老廢物質，當機制失靈時，淚腺組織就無法正常發育與運作。