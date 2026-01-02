熱門搜尋:
健康
2026-01-02 11:30:00

眼乾傷視力 研究揭自噬作用可能是致病關鍵

乾眼症不但令人感到眼澀不適，嚴重時更可能傷及視力。英國的科學家利用幹細胞，培育出人類淚腺類器官(tear gland organoids)，證實細胞內部的清除機制，亦即所謂的自噬作用(autophagy)，是維持淚腺健康運作的關鍵，為治療眼乾問題帶來新方向。

自噬機制失靈致乾眼

該項發表在《Stem Cell Reports》的研究，英國伯明罕大學的團隊利用人類胚胎幹細胞，成功在實驗室培育出與人體結構高度相似的立體淚腺類器官。這些迷你淚腺具備完整細胞類型，可以如真正的淚腺一樣分泌具有潤滑和抗菌功能的淚液蛋白。

研究團隊以基因技術關閉這些類器官的細胞自噬功能後，淚腺內的細胞平衡隨即受到破壞，淚液蛋白產量也驟降，細胞死亡率亦大幅上升，原因是自噬作用就像細胞內部的清潔隊，負責清除受損蛋白質及老廢物質，當機制失靈時，淚腺組織就無法正常發育與運作。

乾眼症原因｜長期用電腦及賽con增風險（am730製圖） 乾眼症原因｜年長患者居多（am730製圖） 乾眼症原因｜症狀包括眼乾（am730製圖） 乾眼症原因｜暢通淚腺動作（am730製圖）

發現解決乾眼新方法

進一步測試更發現，缺乏自噬功能的淚腺類器官接受煙醯胺單核苷酸或褪黑激素治療後，可以有效減少細胞死亡，並恢復淚液蛋白的分泌，反映若能以藥物重啟或強化激腺細胞的自噬功能，或可成為解決眼乾症的新方法。

據估計，全球約有5%至15%的人受乾眼症困擾，而常見症症狀包括紅眼、刺痛、灼熱感及眼睛疲勞，成因與淚腺無法分泌足夠淚液或淚液質素不良，以及老化、自體免疫疾病或環境等因素有關。

