眼乾｜乾眼症痛到擘唔開眼 脈衝光或有幫助

63歲阿伯因眼睛長期乾澀刺痛而無法開車，影響日常生活非常困擾，確診為「乾眼症」，接受「脈衝光」治療後，不用擔心無法開車出門工作，起床時因刺痛無法睜眼的夢魘不再，眼睛也只剩下偶爾乾澀，大幅改善症狀，如釋重負。

缺油型乾眼症 「瞼板腺功能障礙」造成

彰基角膜科主任劉又綾表示，乾眼症一般治療方式分為四種，包含1.人工淚液、刺激淚液分泌的藥品、玻尿酸眼用製劑、自體血清製淚液、黏液溶解劑、抗發炎眼藥水。2.口服四環黴素類抗生素、配合眼瞼清潔、熱敷和按摩等物理療法。3.淚管栓塞、眼瞼縫合手術。

她進一步說明，因為絕大多數人(86%)的乾眼症是缺油型或混合型(缺水及缺油)，阿伯是屬於後者，接受乾眼症一般治療已三個月但效果有限。缺油型乾眼症主因為「瞼板腺功能障礙」(MGD)，基本治療方法就是清潔及熱敷眼瞼、抗生素治療及補充Omega-3脂肪酸。