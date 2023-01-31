眼乾｜針灸治療乾眼症 有助恢復淚腺與瞼板腺功能

針灸治療乾眼症 有助恢復淚腺與瞼板腺功能

你是否也有眼睛乾澀、有異物感或眼睛疲勞等症狀呢？小心可能是乾眼症所引起，隨著用眼的習慣改變，人手離不開電子產品，每年乾眼症發生率有逐漸增加趨勢；中西醫整合針灸門診楊龍駿醫師指出，臨床上因乾眼症就診的患者約三至四成，患者大多會出現眼睛乾澀、疲勞、發紅灼熱刺痛、畏光且有異物感等症狀，若長期忽視，後續可能引起反覆性發炎、角膜破裂甚至造成視力受損。

傳統中西醫多偏向症狀治療 醫師：僅能控制症狀 事實上，乾眼症成因很多，從乾燥症、糖尿病、青光眼、類風濕性關節炎，甚至長期待在冷氣房工作、吸二手煙等都可能埋下罹病因子，其中也以長期使用電子產品為最大主因；眼球必須靠淚腺分泌淚液來濕潤，也必須同時由瞼板腺分泌油脂來延緩淚水的蒸發，兩者缺一不可。楊龍駿醫師說明，在目前中西醫治療上都偏向症狀治療，中醫針對眼睛名目等保養為主，西醫則給予人工淚液紓緩症狀，不過經楊醫師長期臨床研究及累積成功的案例，目前已能藉由針灸療法減緩乾眼症問題，甚至能達到完全復原狀態。

40 歲女罹嚴重乾眼症 針灸療法找回生活品質 楊龍駿醫師分享，臨床上，曾有名40歲女性帶著蛙鏡就診，主要因經西醫診斷確診為乾眼症，不僅眼睛不能吹風，眼球角膜也破裂，淚腺分泌功能僅剩20%，幾乎沒辦法分泌淚水，就連瞼板腺功能也只剩30%，長期使用人工淚液紓緩症狀，但即使一整天使用，效果仍有限，嚴重影響日常生活，甚至衍生抑鬱症，所幸經針灸療法二至三次療程後，淚腺已逐漸恢復八、九成，瞼板腺也幾乎恢復正常，重拾快樂的生活。

針灸療法有望治愈乾眼症 患者治療新選擇 事實上，乾眼症在中西醫上仍是束手無策的問題，目前僅能控制病症，避免惡化，直到針灸療法的出現，才突破過去中西醫治療方式，達到最佳療效，也成為乾眼症患者的新選擇；楊龍駿醫師提及，當初研究是透過一次次慢慢摸索，結合西醫的解剖學與中醫的理論，使用頭皮針、耳針與眼針，直接針對淚腺與瞼板腺刺激，最後確定治療後沒有復發且經西醫檢查恢復功能，一次療程約十次，快的話兩個療程就能有明顯改善。