眼光光等天光 壓力大到難入睡？ BLACKMORES®強效紓壓配方 徹底改善壓力性失眠

【BLACKMORES®強效紓壓配方】(60粒)含有高劑量維他命B雜、礦物質及天然草本，幫助身體對抗壓力、鬆弛神經及促進睡眠。經臨床實證，連續服用12星期，對改善工作壓力及個人抗壓力有顯著效果*。

【BLACKMORES®強效紓壓配方】含18種營養素，包括高劑量維他命B雜、礦物質及天然草本，特別適合睡眠質素低及長期受壓力人士服用，能有助紓緩壓力、鬆弛神經、消除疲勞及幫助入眠。亦能夠為身體增加能量，恢復精力，以及促進腦部健康、提升專注力，幫助鞏固神經系統健康。與此同時，【BLACKMORES®強效紓壓配方】更特別添加草本成份–西番蓮、燕麥籽萃取物。西番蓮有助鎮靜和平復情緒，幫助紓緩焦慮不安及神經緊張。