眼前有黑影？看東西變小？6類人小心視網膜病變

中心漿液性脈絡膜視網膜病變大部分是急性發作於單側眼睛，多好發於30至50歲的健康男性。

41歲詹先生因從兩周前發現自己的右眼不僅眼前出現一個淡淡的黑影，看出去的影像也比左眼的影像小。本來覺得應該是近期處理重大企劃案，壓力太大所致的眼花，好好休息後應該會好轉，但假期結束右眼的情況依舊沒有改善，故至眼科就診；經醫生詳細問診及檢查後，診斷罹患中心漿液性脈絡膜視網膜病變。

中心漿液性脈絡膜視網膜病變 急性且發生單側

新竹臺大分院新竹醫院眼科部李宜潔醫生說明，中心漿液性脈絡膜視網膜病變大部分是急性發作於單側眼睛，多好發於30至50歲的健康男性。雖然造成的原因尚未明確，但高度壓力、精神緊張、長期類固醇使用、酗酒、吸煙、熬夜等因素會增加發病風險。

此外，病人會突然發現影像轉暗、變小，甚至扭曲變形，色覺的敏感度也會下降，對於近距離的文書處理工作者將有很大的影響。