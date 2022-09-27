眼挑針｜成日眼紅眼挑針 醫警告：睫毛有蟎蟲寄生！

眼科門診蟎蟲患者增加，一位30歲服務業的趙小姐，最近就是因為眼睛紅腫癢、眼睛分泌物變多，甚至反覆針挑眼，嚴重影響正常生活和工作而到醫院就診。經檢查後發現，趙小姐眼瞼邊緣紅腫，且有明顯皮屑堆積，透過顯微鏡發現睫毛根部竟有許多蠕形蟎蟲寄生，在採用針對蠕形蟎蟲眼瞼炎的治療一個月後，趙小姐順利改善，不再紅眼見人，還可以正常化妝上班。 油性膚質為高危險群 蠕形蟎蟲易找上門 中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心主治醫師李宥伶醫師說，蠕形蟎蟲分毛囊蠕形蟎蟲及皮脂蠕形蟎蟲兩種。前者寄生於毛囊中；後者則寄生於瞼板腺與皮脂腺周圍，在健康的眼瞼環境也可能有小量的蟎蟲寄生，但並不會造成傷害。然而油性膚質、免疫力低下的人，容易因毛囊蠕形蟎蟲吞食人體皮膚細胞，造成毛囊腫大發炎，刺激上皮增生及角質化、睫毛根部皮屑聚集，睫毛也容易脫落或稀疏。皮脂蠕形蟎蟲則容易造成瞼板腺體阻塞、萎縮，導致腺體無法順利分泌淚液中的油脂成分，嚴重者還會演變成缺油性的乾眼症。另外，蠕形蟎蟲也會寄生在臉部皮膚並誘發玫瑰痤瘡(酒糟鼻)，造成臉部泛紅，搔癢甚至反覆長丘疹膿包等症狀。

茶樹精油、外用殺蟲藥膏 有效治療蟎蟲 李宥伶醫師說，若使用一般眼科藥物、抗生素或日常清潔方式，都無法殺死藏在毛囊和腺體深處的蟎蟲，因為蠕形蟎蟲不是細菌也不是病毒。臨床上資料顯示茶樹精油已被證實可有效治療、驅除蟎蟲。然而茶樹精油對眼睛有刺激性，不適合自行調配使用，可透過稀釋的茶樹精油製成的眼瞼清潔棉片，早晚洗臉後擦拭眼瞼邊緣，並搭配藥物、溫敷，便可有效改善症狀。若臉部也有泛紅、搔癢及或易冒丘疹膿包等症狀，也建議於皮膚科同時驗蟲和治療，可合併使用專殺蟎蟲的外用藥膏，避免蟎蟲在眼周和臉部互相傳染造成復發。大多數的患者於治療後，蠕形蟎蟲的數量，會降至正常人的範圍，臨床症狀也會改善許多。