眼睛也患癌？罕見結膜淋巴瘤

很少會聽見眼睛患癌，事實上也是很罕見，其中的結膜淋巴瘤，全球發病率每年每100萬人只有2宗個案，香港對比上較多，每年約有30至40宗新症。幸而結膜淋巴瘤生長相對緩慢、毒性較低，大部分早期患者只須接受電療便可以根治。 臨床腫瘤科專科醫生劉健生表示，結膜淋巴瘤顧名思義是生長在結膜的腫瘤，多位於眼白和眼皮之間的位置，「平常我們聽到淋巴瘤，會問是否血癌，或者在淋巴核生長的腫瘤？事實上身體不同地方都有淋巴細胞，這些淋巴細胞也可演變成癌症，稱為邊緣區淋巴瘤；由於生長緩慢，也稱為惰性淋巴瘤，結膜淋巴瘤就是其中之一。」

或有異物感 結膜淋巴瘤的成因未明，而醫學界發現年齡增長是風險因素之一，患者發病年齡中位數約為60歲左右，或與免疫力下降有關。劉健生續指，「至於亞洲地區發病率較高，流行病學研究指原因是環境因素，例如一些感染，包括丙型肝炎、EB病毒、鸚鵡熱衣原體都與結膜淋巴瘤有關係。」 若患上結膜淋巴瘤，患者未必感到疼痛，但可能會覺得有異物感、眼紅，隨腫瘤增生，也有可能影響視力，出現重影。劉健生形容，反起眼瞼若見到一些「三文魚色」的增生軟組織，就可能是結膜淋巴瘤。 同時檢查其他淋巴核 由於多達1/4個案雙眼同時出現腫瘤，醫生檢查時一定會利用裂隙燈檢查等完整檢測兩隻眼睛，包括眼皮、角膜及眼底位置，若有異物就會抽組織作活檢，劉健生指，「醫生會同時為病人檢查其他淋巴核，如肝、脾等位置，因為有一至兩成病人其實是淋巴癌轉移至眼睛。」其他影像檢查包括磁力共振、電腦掃描等，檢查是否有侵蝕到眼睛後方、甚至骨的位置，以及其他淋巴核，以確定癌症分期。



電療效果理想 結膜淋巴瘤生長較慢，大部分患者發現時都屬第一或第二期，可以透過電療根治。劉健生解釋，「因為電療可以聚焦在很細小的位置上，而且淋巴瘤對電療反應非常好，治愈率超過九成，亦毋須考慮手切除或帶來影響外觀、視力的副作用，所以局部電療成為結膜淋巴瘤標準治療方法。」電療唯一副作用是白內障或提早出現，屆時可透過更換人工晶體解決問題。若患者不適合電療，又或期數較後，亦可以考慮標靶藥利妥昔單抗，治愈率亦有五至八成。 治療不影響視力 一名五十多歲的鐘錶師傅出現眼乾症狀、視力開始模糊，最初以為自己常看細微東西眼睛疲勞，求醫檢查卻發現患上結膜淋巴瘤。雖然他肯接受治療，但要眼睛接受放射治療，就很擔心會影響視力不能繼續原有的工作，於是嘗試標靶治療。幾個療程之後腫瘤縮小，但未能根治，經過醫護人員多番解釋下，他終於肯嘗試放射治療；結果療效很理想，成功治愈結膜淋巴瘤，視力亦維持正常可如常工作。