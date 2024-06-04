眼睛乾澀好困擾！小心乾燥症來襲 中醫探索失衡根源與解決之道

乾燥症大部分是因為免疫失調所引起的疾病，中醫師吳宛容表示導致眼睛缺水的原因很多，有些人是因為年齡增長造成淚腺功能的下降，或是婦女進入更年期，體內荷爾蒙的變化所導致的淚水分泌不足；此外長時間使用電腦、手機，眨眼的頻率降低，或長時間佩戴隱形眼鏡，也可能導致眼表面的淚液減少，進而引發乾眼症。更年期後因為體內荷爾蒙的變化，可能導致眼睛油脂的排出不順，讓眼淚的蒸發速度加快。吳宛容中醫師補充道，古代中醫文獻《靈樞‧大惑論》有紀載：「五臟六腑之精氣，皆上注於目而為之精。」

從陰精虧虛到火氣旺盛的身體訊號 從乾眼症的病徵來看，它表現為身體的陰精虧虛，這種情況通常是因為身體消耗過度所引起，這會導致血液循環不佳，讓各個器官的功能無法正常發揮，當身體內部無法將精氣運送至眼睛時，就容易出現乾眼症狀，這時可能還會伴隨其他如容易疲乏、精神不振、說話無力、呼吸短淺、易感冒等表現，這時中醫常用覆盆子、榖精子、巴戟天、菟絲子、人參、黃耆、當歸等中藥調理。 吳宛容指出，身體火氣過於旺盛的燥熱體質也可能導致乾燥症。她解釋道，肝火過旺會傷害身體的津液，並導致血液循環不良，進而引發乾燥症。這種情況常伴隨口乾舌燥、嘴破、口臭、眼睛分泌物黏稠、皮膚乾癢易有紅疹等症狀，這時中醫常用黃連、柴胡、黃芩、龍膽草、石斛等滋陰降火的中藥來改善。吳宛容也提醒，如果乾眼症嚴重沒得到積極治療，可能會造成角膜受損，增加感染風險，甚至可能導致角膜潰瘍，並且留下疤痕，如果造成深層感染，將導致永久的視力損害。