眼睛乾澀疼痛 或患乾眼症

香港人習慣每天盯著屏幕，眼睛乾澀、痕癢，甚至刺痛情況屢見不鮮，這些症狀很可能與乾眼症有關。眼科專科醫生湯文傑指出，乾眼症在秋冬季節尤為高發，在香港，每10人中大約有3人患有不同程度的乾眼症。
要了解乾眼症，首先需認識眼睛的淚液層結構。眼睛表面有一層淚膜，對眼睛的健康、舒適感及視力清晰度具有重要作用。淚膜由外到內分三層：
油脂層——由眼瞼的皮脂腺分泌，主要功能是減少淚液蒸發並潤滑眼睛表面。
水液層——由淚腺分泌，佔淚液的大部分，其作用是滋潤及清潔眼睛表面。
黏液層——由結膜分泌，能使淚液均勻分布於眼睛表面，確保淚膜的穩定性。
成因分兩類
當淚液層中的任何一層出現問題，例如分泌不足或功能異常，便可能導致眼睛滋潤不足，進而形成乾眼症。湯文傑指出，乾眼症的成因主要分為兩大類，「首先是環境因素，例如長時間面對冷氣出風口、經常戴隱形眼鏡、不徹底卸妝導致瞼板腺堵塞等。其次是眼部疾病，例如瞼板腺功能障礙、眼皮炎、玫瑰痤瘡等病症，可能造成油脂分泌異常，進一步引發乾眼症。」
眼睛痕癢流眼水
乾眼症的症狀因人而異，但常見的包括眼睛乾澀、痕癢、流眼水、視力模糊、刺痛、痠痛，甚至頭痛。嚴重情況下，或使眼角膜受損，甚至可能導致失明。湯文傑提醒，一旦出現上述症狀，切勿忽視，應及早檢測並接受治療。「患者求醫時，醫生會透過乾眼症問卷調查，初步評估乾眼症的嚴重程度，然後以螢光試劑觀察淚液情況，進一步診斷乾眼症。」
避免含防腐劑藥水
至於治療乾眼症，醫生會根據症狀嚴重程度提供針對性方案。湯文傑續指，「輕度乾眼症會處方含玻尿酸的人工淚液滋潤眼睛，修復角膜表層細胞；輕度發炎者可使用低濃度類固醇眼藥水，並優先選擇不含防腐劑的產品。至於中至重度乾眼症患者，需要在醫生指導下作出包括熱敷眼罩、瞼板腺按摩，或使用針對性眼藥水等療法。」此外，患者應避免使用含防腐劑的眼藥水，以免加重眼睛負擔。
日常預防貼士
湯文傑建議應從生活細節著手，預防乾眼症。
1.正確熱敷眼睛：熱敷時，溫度應達攝氏42.5度並持續至少10分鐘，才能有效紓緩瞼板腺堵塞。
2.養成良好的用眼習慣：採用「20－20－20護眼法則」，每使用電子螢幕20分鐘，遠眺20呎外景物20秒或眨眼20次。
3.多做眨眼運動(Blinking Exercise)：輕閉眼2秒後睜開2秒，再緊閉眼2秒。輕閉時可讓淚液均勻分布於角膜表面，而緊閉則能幫助排出油脂，改善瞼板腺功能。
4.避免冷氣直吹：特別是在家或辦公室，避免冷氣出風口直接對眼睛造成刺激。
5.保持健康飲食：適時飲水補充水分，多攝取富含維他命A、胡蘿蔔素及葉黃素的食物，例如紅蘿蔔、菠菜等，有助眼睛健康。