眼睛乾澀疼痛 或患乾眼症

香港人習慣每天盯著屏幕，眼睛乾澀、痕癢，甚至刺痛情況屢見不鮮，這些症狀很可能與乾眼症有關。眼科專科醫生湯文傑指出，乾眼症在秋冬季節尤為高發，在香港，每10人中大約有3人患有不同程度的乾眼症。

要了解乾眼症，首先需認識眼睛的淚液層結構。眼睛表面有一層淚膜，對眼睛的健康、舒適感及視力清晰度具有重要作用。淚膜由外到內分三層：

油脂層——由眼瞼的皮脂腺分泌，主要功能是減少淚液蒸發並潤滑眼睛表面。

水液層——由淚腺分泌，佔淚液的大部分，其作用是滋潤及清潔眼睛表面。

黏液層——由結膜分泌，能使淚液均勻分布於眼睛表面，確保淚膜的穩定性。