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健康
2024-11-27 08:30:00

眼睛乾澀？痕癢？疼痛？眼科專科醫生教你應對乾眼症

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眼睛乾澀？痕癢？疼痛？眼科專科醫生教你應對乾眼症
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香港人習慣每天盯著電子螢幕，不論是工作時對著電腦，還是下班後滑手機，眼睛乾澀、痕癢甚至刺痛的情況屢見不鮮。這些症狀很可能與「乾眼症」有關。眼科專科醫生湯文傑指出，「乾眼症」在秋冬季節尤為高發，在香港，每10人中大約有3人患有不同程度的乾眼症。

甚麼是乾眼症？

要了解乾眼症，首先需要認識眼睛的淚液層結構。眼睛表面有一層「淚膜」，對眼睛的健康、舒適感及視力清晰度具有重要作用。淚液層由外到內分為三層：

  1. 油脂層由眼瞼的皮脂腺分泌，主要功能是減少淚液蒸發並潤滑眼睛表面。 
  2. 水液層：由淚腺分泌，佔淚液的大部分，其作用是滋潤及清潔眼睛表面。 
  3. 黏液層：由結膜分泌，能使淚液均勻分布於眼睛表面，確保淚膜的穩定性。 

當淚液層中的任何一層出現問題，例如分泌不足或功能異常，便可能導致眼睛滋潤不足，進而形成乾眼症。湯文傑指出，乾眼症的成因主要分為兩大類： 

  1. 環境因素例如長時間面對冷氣出風口、經常戴隱形眼鏡、不徹底卸妝導致瞼板腺堵塞等。
  2. 眼部疾病：例如瞼板腺功能障礙、眼皮炎、玫瑰痤瘡等病症，這些問題可能造成油脂分泌異常，進一步引發乾眼症。
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淚水分布

淚液層由外到內分為油脂層、水液層及黏液層。

乾眼症有甚麼症狀？

乾眼症的症狀因人而異，但常見的包括：

  • 眼睛乾澀 
  • 痕癢 
  • 刺痛 
  • 痠痛甚至頭痛 
  • 戴隱形眼鏡時感到不適 
  • 流眼水 
  • 視力模糊 

嚴重情況下，眼角膜可能受損，甚至可能導致失明。湯文傑提醒，一旦出現上述症狀，切勿忽視，應及早檢測並接受治療。

乾眼症

乾眼症常見眼睛乾澀、痕癢、刺痛等徵狀。

乾眼症如何檢查及治療？

湯文傑表示，目前乾眼症的檢測方法主要包括： 

  1. 乾眼症問卷調查用於初步評估乾眼症的嚴重程度。 
  2. 熒光檢查使用試劑觀察淚液情況，進一步診斷乾眼症。 

對於治療乾眼症，醫生會根據症狀嚴重程度提供針對性方案： 

  1. 輕度乾眼症使用含玻尿酸的人工淚液滋潤眼睛，修復角膜表層細胞；輕度發炎者可使用低濃度類固醇眼藥水，並優先選擇不含防腐劑的產品。
  2. 中重度乾眼症嚴重患者需要在醫生指導下進一步的治療，包括熱敷眼罩、瞼板腺按摩、或使用針對性眼藥水等專業療法。此外，應避免使用含防腐劑的眼藥水，以免加重眼睛負擔。
乾眼症問卷調查：用於初步評估乾眼症的嚴重程度。

乾眼症問卷調查用於初步評估乾眼症的嚴重程度。

日常如何預防乾眼症？

湯文傑表示，乾眼症的預防應從生活細節著手，以下是幾個關鍵建議： 

  1. 正確熱敷眼睛：熱敷時，溫度應達42.5°C並持續至少10分鐘，才能有效紓緩瞼板腺堵塞。 
  2. 養成良好的用眼習慣採用「202020護眼法則」，即每使用電子螢幕20分鐘，遠眺20呎外景物20秒或眨20次眼。 
  3. 多做眨眼運動(Blinking Exercise)：輕閉眼2秒後睜開2秒，再緊閉眼2秒。輕閉時可讓淚液均勻分布於角膜表面，而緊閉則能幫助排出油脂，改善瞼板腺功能。 
  4. 避免冷氣直吹：特別是在辦公室或家中，應避免冷氣出風口直接對眼睛造成刺激。 
  5. 保持健康飲食：應保持適量飲水以補充水分，多攝取富含維他命A、胡蘿蔔素及葉黃素的食物，例如胡蘿蔔、菠菜等，有助於眼睛健康。
預防乾眼症 預防乾眼症

眼睛保養，從現在開始 

湯文傑提醒，乾眼症是一種慢性疾病，需要長期關注與管理。除了定期檢查眼睛健康，遵循正確的用眼習慣和護眼方法至關重要。上班族尤其應注意調整工作環境和日常作息，保持充足睡眠，讓眼睛得到充分的休息。 

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