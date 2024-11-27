眼睛乾澀？痕癢？疼痛？眼科專科醫生教你應對乾眼症

香港人習慣每天盯著電子螢幕，不論是工作時對著電腦，還是下班後滑手機，眼睛乾澀、痕癢甚至刺痛的情況屢見不鮮。這些症狀很可能與「乾眼症」有關。眼科專科醫生湯文傑指出，「乾眼症」在秋冬季節尤為高發，在香港，每10人中大約有3人患有不同程度的乾眼症。

甚麼是乾眼症？

要了解乾眼症，首先需要認識眼睛的淚液層結構。眼睛表面有一層「淚膜」，對眼睛的健康、舒適感及視力清晰度具有重要作用。淚液層由外到內分為三層：

油脂層 ： 由眼瞼的皮脂腺分泌，主要功能是減少淚液蒸發並潤滑眼睛表面。 水液層：由淚腺分泌，佔淚液的大部分，其作用是滋潤及清潔眼睛表面。 黏液層：由結膜分泌，能使淚液均勻分布於眼睛表面，確保淚膜的穩定性。

當淚液層中的任何一層出現問題，例如分泌不足或功能異常，便可能導致眼睛滋潤不足，進而形成乾眼症。湯文傑指出，乾眼症的成因主要分為兩大類：