眼睛健康｜善用護眼三寶 預防眼睛加速老化

善用護眼三寶 預防眼睛加速老化

長期暴露於紫外線之下或會加速眼睛老化。奧比斯與香港眼科學會的調查卻發現港人護眼意識薄弱，「護眼三寶」的使用量亦偏低，或致白內障、黃斑部病變提早出現，又或長出翼狀胬肉。市民應定期做全面眼科檢查，尤其戶外工作人士須加強護眼意識。 香港眼科學會會長、眼科專科醫生李琬微表示，紫外線是肉眼看不見的光線，愈接近赤道，紫外線指數會愈高，「早上10時至下午3時是紫外線最強烈的時段。空氣愈清新、愈無污染、高度愈高的地方，紫外線就愈強。」

眼睛提早老化 當紫外線能量夠強，便會穿透角膜進入眼球，日積月累之下可令晶體老化變得混濁，形成白內障。港大2018年一項研究便發現，近十年輕白內障患者(30至55歲)增加三成，不少與戶外活動有關。李琬微續指，「視網膜也會受紫外線影響，尤其深近視患者，其視網膜較薄，抵抗力也會較弱，當傷害到黃斑部就會出現中央視力缺失等問題，嚴重可致失明。 日曬、風吹都會刺激到眼睛表面的結膜，而身體的保護機制會令結膜血管組織增生，形成眼翳(俗稱眼枕)，並向角膜中央蔓延成為翼狀胬肉，或遮住瞳孔影響視力。

忽略護眼措施 今年8月至9月期間，奧比斯及香港眼科學會以網上問卷形式，調查港人的護眼意識，共有3,037人參與。結果發現，多達57%人眼睛老化風險達中等至嚴重級別，約六成人出現燈光呈矇矓光影、晚上輪廓不夠鮮明、畏光或對大風敏感情況。有16%人每天接觸紫外線達5小時以上，惟於戶外工作或活動時，39%人從不戴太陽眼鏡、30%人從不戴帽或用太陽傘，更有19%人從不使用以上「護眼三寶」。 慎選太陽眼鏡 調查中亦有44%人選購太陽眼鏡時未考慮紫外線標籤，李琬微指，「因為太陽眼鏡減少進入眼睛的光線，瞳孔會變大以增加進光量，如不能過濾紫外線的話，反令更多紫外線進入眼睛，傷害比不戴更大。」故選購時應留意「UV 400」或「100% UV Protection」等標籤，而鏡片顏色以灰、茶、墨線色為佳，因為色差較小，適合長時間佩載。值得留意的是草地、沙灘、雪地分別會反射10%、30%及高達85%的紫外線，宜因應活動選擇合適的眼睛保護措施。