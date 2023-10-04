眼睛畏光又乾澀 中醫1方法改善乾眼症

在科技與電子產品日益普及的時代，現代人常感眼睛乾澀、模糊和疲勞。但眼睛的乾燥感可能不只是疲勞那麼簡單。如果症狀由單純的乾澀模糊，進而出現「異物感、刺痛、搔癢、灼熱、發紅、畏光」等症狀，即使休息也很難改善的乾眼症了。

乾眼症不治療 恐引起角膜和結膜損害 臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師戴毓萱表示，乾眼症屬於角膜表面的慢性病，當眼睛感到乾燥和有異物感，可能是淚液分泌不正常。淚液由油脂、水分和黏液三種成分組成，確保眼睛濕潤。若淚液分布不均或蒸發太快，眼睛可能會受損、發炎，引發乾眼症。如果不及時治療，可能會引起角膜和結膜損害。 長期佩戴隱形眼鏡、長期待在空調環境、時常緊盯螢幕、長期駕駛；青光眼、糖尿病、曾經做過近視激光手術，或是本身有乾燥症病史人士；甚或平時容易情緒緊繃、壓力較大等，都是容易發生乾眼症的族群。

中醫治乾眼症 中藥針灸改善循環 古籍醫學文獻中，輕微的乾眼症稱為「白澀症」，而較嚴重的狀況則被歸類為「神水將枯」。主要原因在於陰精虧虛，包括陰虛、內燥、虛火浮越和氣不布津。從中醫臟象學說看，「脾」負責調節體內的水分；「肺」控制皮膚和鼻子，若其功能受損，可能導致津液外泄；「腎」則是調節體內水分的主要器官，而「肝」開竅於目，目受血而視之，所以眼睛問題與「肝」也有著密切的關係。 戴毓萱說明，治療乾眼症不僅是滋潤眼睛，應該根據患者的具體症狀和體質，從脾、肺、肝、腎等方面進行治療，才可以達到更好的效果。中醫臨床治療上，中藥菊花、熟地、知母、枸杞、白芍等，是最常用來清肝明目與潤燥養陰的一線用藥。針刺穴位治療像是睛明、瞳子髎、風池、太衝、光明，不但能促進眼周附近循環並放鬆肌肉，紓緩乾澀與壓力，也可以使全身氣機通達舒暢。