眼睛疲勞用人工淚水反變乾澀？醫生教解決辦法

男性50歲，本身從事電腦工作，長時間待在空調環境，即便下班時間也離不開手機和電腦，因平常就有使用人工淚水的習慣，近期因為乾澀症狀愈發嚴重，人工淚水頻繁使用下，乾澀症狀不但沒有緩解，眼睛還愈來愈紅、畏光，甚而愈來愈痛，因此前往醫院門診就診。
眼睛乾澀原因多 與角膜上皮不平整性、淚膜改變有關
臺北市立聯合醫院忠孝院區眼科醫生李欣叡表示，患者經詳細檢查後，雙眼角膜表面暴露出來的位置布滿點狀破皮，合併結膜充血，請患者改以不含防腐劑的消炎藥水、不含防腐劑的人工淚水及淚膏使用，同時調整手機、電腦的使用習慣後，狀況逐漸緩解、改善。
引起眼睛乾澀的原因很多，包括隨著年齡的增長，眼睛的淚液分泌量會逐漸減少；某些藥物的使用；還有環境，如乾燥的空氣、風力強烈、冷空氣和空調等環境因素以及某些疾病，只要會引起淚水、黏液、油脂分泌減少、角膜上皮的平整性或淚膜成分的改變，都可能導致淚膜的變化而引發種種不舒服、乾澀的症狀。
淚膜分三層 淚液調節眼睛代謝、生理功能
李欣叡說明，淚膜是覆蓋在眼球表面的一層薄膜，由內而外可分為三層：
- 黏液層：主要由結膜上皮的杯狀細胞分泌，在角膜上皮和淚膜的淚水層之間形成親水界面，幫助淚水層能均勻分布在眼球表面。
- 淚水層：是淚膜三層中最厚的一層，主要由主、副淚腺分泌，包含了水分、無機鹽、有機分子和抗菌物質，可以提供角膜氧氣、養分、清除代謝產物、殺菌並提供清晰的光學功能。
- 油脂層：主要由眼瞼的皮脂腺分泌，可以防止淚液蒸發。
整體而言，淚液可以潤滑眼球表面，減少眼球表面的摩擦，防止眼球受到損傷，同時，淚液中的蛋白質可以起到抗菌、抗炎、抗氧化等作用，保護眼睛免受細菌和病毒的侵害，保持眼睛的清潔和健康；淚液中含有一些維生素、荷爾蒙和神經傳遞物質，這些物質可以調節眼睛的代謝和生理功能，維持眼睛的正常。
選擇適合的人工淚水 應不含防腐劑、單劑量包裝
李欣叡說，人工淚水的種類繁多，大致上可分為液狀、凝膠狀、膏狀和植入型錠劑。臨床上常常會有患者詢問甚麼是最好的人工淚水，其實沒有所謂最好，只有甚麼是最適合的，但若患者使用藥水的頻率非常頻繁，或本身已在接受多種眼科藥物的治療，最好使用不含防腐劑的單劑量包裝人工淚水，避免過量防腐劑作用在眼球表面反而使乾眼症更加惡化。
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