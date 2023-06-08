眼睛疲勞用人工淚水反變乾澀？醫生教解決辦法

若患者使用藥水的頻率非常頻繁，或本身已在接受多種眼科藥物的治療，最好使用不含防腐劑的單劑量包裝人工淚水，避免過量防腐劑作用在眼球表面反而使乾眼症更加惡化。

男性50歲，本身從事電腦工作，長時間待在空調環境，即便下班時間也離不開手機和電腦，因平常就有使用人工淚水的習慣，近期因為乾澀症狀愈發嚴重，人工淚水頻繁使用下，乾澀症狀不但沒有緩解，眼睛還愈來愈紅、畏光，甚而愈來愈痛，因此前往醫院門診就診。

眼睛乾澀原因多 與角膜上皮不平整性、淚膜改變有關

臺北市立聯合醫院忠孝院區眼科醫生李欣叡表示，患者經詳細檢查後，雙眼角膜表面暴露出來的位置布滿點狀破皮，合併結膜充血，請患者改以不含防腐劑的消炎藥水、不含防腐劑的人工淚水及淚膏使用，同時調整手機、電腦的使用習慣後，狀況逐漸緩解、改善。

引起眼睛乾澀的原因很多，包括隨著年齡的增長，眼睛的淚液分泌量會逐漸減少；某些藥物的使用；還有環境，如乾燥的空氣、風力強烈、冷空氣和空調等環境因素以及某些疾病，只要會引起淚水、黏液、油脂分泌減少、角膜上皮的平整性或淚膜成分的改變，都可能導致淚膜的變化而引發種種不舒服、乾澀的症狀。