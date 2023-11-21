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健康
2023-11-21 18:30:05

眼睛痠澀疲勞點算好？乾眼症常見Q&A 眼科醫生解惑

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眼睛痠澀疲勞點算好？乾眼症常見Q&A 眼科醫生解惑

「醫生，我的眼睛好乾，能不能用蒸氣蒸眼睛？」王小姐問。

「千萬不可以！」醫生連忙阻止。

乾眼症是相當常見的狀況，眼睛乾澀、容易疲倦可能影響工作與生活品質。遠見眼科101旗艦店張芯瑜醫生指出，面對乾眼症，大家常有些疑問或是迷思，讓我們一一解答。

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Q、眼睛乾澀時，可以自己買眼藥水來點嗎？

不可以任意購買眼藥水使用！藥妝店販售的眼藥水通常是含有薄荷醇的清涼成分，或者是血管收縮劑，無法治療乾眼症。張芯瑜醫生說，如果有乾眼症狀，如眼睛痠澀、疼痛、發紅、搔癢、怕風、畏光、有異物感、容易疲倦、視力模糊等，建議到眼科診所或醫院檢查。

必須先接受進一步檢查，確認是缺油型或缺水型乾眼症，才能夠對症下藥。張芯瑜醫生說，無論是人工淚液、人工淚膏、眼藥膏，其實都要依照儀器檢測出的乾眼症類型，才能夠選擇合適的治療方式。

乾眼症

藥妝店販售的眼藥水通常是含有薄荷醇的清涼成分，或者是血管收縮劑，無法治療乾眼症。

Q、使用水蒸氣蒸眼睛，能否改善乾眼症？

不可以使用水蒸氣蒸眼睛直接使用水蒸氣噴眼睛，有可能造成角膜灼傷，傷害眼角膜；若使用水霧噴眼睛可能造成細菌感染。張芯瑜醫生說，如果長時間處在乾燥的環境，眼睛確實是會覺得非常乾澀不舒服，建議調整室內環境的濕度，當室內的濕度達到55%以上的時候，眼表的狀態就會感覺比較舒服。

市面上販售的蒸氣眼罩，有些是類似暖暖包的原理，利用氧化還原反應釋放熱能。張芯瑜醫生說，將溫度不穩定之蒸氣眼罩直接貼在眼睛，可能對眼周皮膚甚至眼角膜造成傷害。如果想要熱敷，應該要購買經過醫材認證通過的恆溫式熱敷眼罩，依照指示設定時間與溫度，才能避免眼睛受傷。

 

Q、請問脈衝光治療對乾眼症有何幫助？

脈衝光雷射可運用於乾眼症的治療，主要功能包括抑制發炎反應、提供熱能軟化阻塞的油脂、改善瞼板腺功能、利用熱量殺死眼睛周圍寄生的蠕形蟎蟲等。張芯瑜醫生解釋，脈衝光雷射的治療過程每次約15分鐘，醫生會根據乾眼症的狀況決定治療的頻率與次數，幫助改善乾眼症。

 

Q、如果有乾眼症，可以接受近視激光手術嗎？

台灣的乾眼症相當常見，盛行率約15%20%，推估約400萬人有乾眼症的狀況。張芯瑜醫生說，台灣又是近視王國，90%以上的人口都有近視，因此很多人會關心乾眼症能否接受近視激光手術。

在評估近視激光手術的時候，都必須做非常詳盡的檢查，如果發現有乾眼症的狀況，就可以使用藥物治療。張芯瑜醫生說，如果單純使用藥水、藥膏，沒有辦法改善症狀，還可以使用脈衝光療法IPL、自體高濃度血小板血清PRP等，幫助改善乾眼症。

乾眼症

在評估近視激光手術的時候，都必須做非常詳盡的檢查，如果發現有乾眼症的狀況，就可以使用藥物治療。

執行近視激光的方式也非常重要，傳統近視激光手術LASIK，需要製作角膜瓣，角膜切口比較大，神經破壞比較多，所以恢復期至少要半年以上，乾眼的症狀才會改善。張芯瑜醫生說，目前的微創近視激光手術如SmileSmile Pro全飛秒近視激光手術，角膜的切口相當小，只有0.2公分左右，術後的疼痛較輕，對神經的影響也比較少，有助於減少乾眼症發生，恢復期也大幅縮短。

在評估近視雷射手術時，一定要跟醫生充分討論，選擇合適的手術方式。

 

Q、乾眼症不治療會怎麼樣？

如果沒有正確治療慢性乾眼症，可能會造成眼睛長時間痠痛、異物感、覺得非常疲累、無法集中精神，而對工作、閱讀、開車都會造成影響。嚴重乾眼症可能造成角膜破皮、感染、潰瘍，甚至形成疤痕影響視力。張芯瑜醫生說，有研究指出，中年婦女如果有乾眼症，可能會加重心理壓力，導致抑鬱或焦慮，所以一般都會建議，如果有發現乾眼的症狀，可以讓眼科醫生評估，並接受合適的治療，避免角膜受到傷害。

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乾眼症

嚴重乾眼症可能造成角膜破皮、感染、潰瘍，甚至形成疤痕影響視力。

Q、請問要如何預防乾眼症？

攝取均衡營養、維持正常作息、避免過度用眼、調整環境濕度皆有助於預防乾眼症。張芯瑜醫生說，如果服用魚油之後，仍然覺得乾眼症狀持續，建議要到眼科做詳盡的檢查，利用儀器確定是缺油型、或缺水型乾眼症，才能選擇正確的治療方式。

目前乾眼症有非常多的治療方法，不只有眼藥水或藥膏，還有淚管栓塞、自體高濃度血小板血漿PRP、脈衝光療法IPL等，都可以幫助改善乾眼症。善用各種治療工具來緩解乾眼症狀，這才是與乾眼症和平相處的長久之道！

【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：別拿眼睛開玩笑！痠澀疲勞怎麼辦？乾眼症常見ＱＡ，眼科醫師解析

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