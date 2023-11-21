眼睛痠澀疲勞點算好？乾眼症常見Q&A 眼科醫生解惑

乾眼症是相當常見的狀況，眼睛乾澀、容易疲倦可能影響工作與生活品質。遠見眼科101旗艦店張芯瑜醫生指出，面對乾眼症，大家常有些疑問或是迷思，讓我們一一解答。

必須先接受進一步檢查，確認是缺油型或缺水型乾眼症，才能夠對症下藥。張芯瑜醫生說，無論是人工淚液、人工淚膏、眼藥膏，其實都要依照儀器檢測出的乾眼症類型，才能夠選擇合適的治療方式。

不可以任意購買眼藥水使用！藥妝店販售的眼藥水通常是含有薄荷醇的清涼成分，或者是血管收縮劑，無法治療乾眼症。張芯瑜醫生說，如果有乾眼症狀，如眼睛痠澀、疼痛、發紅、搔癢、怕風、畏光、有異物感、容易疲倦、視力模糊等，建議到眼科診所或醫院檢查。

藥妝店販售的眼藥水通常是含有薄荷醇的清涼成分，或者是血管收縮劑，無法治療乾眼症。

Q 、使用水蒸氣蒸眼睛，能否改善乾眼症？

不可以使用水蒸氣蒸眼睛直接使用水蒸氣噴眼睛，有可能造成角膜灼傷，傷害眼角膜；若使用水霧噴眼睛可能造成細菌感染。張芯瑜醫生說，如果長時間處在乾燥的環境，眼睛確實是會覺得非常乾澀不舒服，建議調整室內環境的濕度，當室內的濕度達到55%以上的時候，眼表的狀態就會感覺比較舒服。

市面上販售的蒸氣眼罩，有些是類似暖暖包的原理，利用氧化還原反應釋放熱能。張芯瑜醫生說，將溫度不穩定之蒸氣眼罩直接貼在眼睛，可能對眼周皮膚甚至眼角膜造成傷害。如果想要熱敷，應該要購買經過醫材認證通過的恆溫式熱敷眼罩，依照指示設定時間與溫度，才能避免眼睛受傷。

Q 、請問脈衝光治療對乾眼症有何幫助？

脈衝光雷射可運用於乾眼症的治療，主要功能包括抑制發炎反應、提供熱能軟化阻塞的油脂、改善瞼板腺功能、利用熱量殺死眼睛周圍寄生的蠕形蟎蟲等。張芯瑜醫生解釋，脈衝光雷射的治療過程每次約15分鐘，醫生會根據乾眼症的狀況決定治療的頻率與次數，幫助改善乾眼症。

Q 、如果有乾眼症，可以接受近視激光手術嗎？

台灣的乾眼症相當常見，盛行率約15%到20%，推估約400萬人有乾眼症的狀況。張芯瑜醫生說，台灣又是近視王國，90%以上的人口都有近視，因此很多人會關心乾眼症能否接受近視激光手術。

在評估近視激光手術的時候，都必須做非常詳盡的檢查，如果發現有乾眼症的狀況，就可以使用藥物治療。張芯瑜醫生說，如果單純使用藥水、藥膏，沒有辦法改善症狀，還可以使用脈衝光療法IPL、自體高濃度血小板血清PRP等，幫助改善乾眼症。