眼睛紅腫｜長期眼紅紅 或染毛囊蠕形蟎

照鏡忽然看見自己眼紅紅，許多人可能不以為意，但眼紅其實可大可小。如果眼睛發炎，例如結膜炎、虹膜炎、角膜炎，嚴重時可損害視力；當然，也有可能只是微絲血管爆裂，大多自行消散。醫生可通過4方向檢查，初步診斷眼紅的原因。
眼科專科醫生湯文傑表示，4個方向分別是分辦出血還是充血；有沒有疼痛；視力有否變模糊；以及其他合併症狀。「出血即微絲血管爆裂，眼白會出現鮮紅色血塊，一般2至3星期內自行康復；充血則血管膨脹，眼睛會有較多紅筋，原因多數是因為發炎。」
青光眼須盡快診治
如果眼紅以外同時有疼痛，湯文傑建議盡快求醫，例如眼壓高(青光眼)便可能伴隨眼球脹痛、眼窩疼痛等，而青光眼必須盡快診治保住未受損的視力。「第三，眼紅伴隨看東西忽然變模糊，是急性的警號，有可能是虹膜炎。虹膜是決定眼睛顏色的部分，虹膜發炎的症狀包括眼白發紅、視力模糊兼眼壓升高。可能僅一隻眼或雙眼同時受影響。」最後，要留意有否其他合併症狀。例如痕癢或多眼膠，可能受細菌或病毒感染導致結膜炎，應盡快諮詢醫生，處方抗生素眼藥水作治療。
一半玫瑰痤瘡影響眼睛
眼紅的另一個原因可能玫瑰痤瘡。玫瑰痤瘡是一種慢性皮膚病，研究發現它通常在30歲後首次發作，在臉頰、鼻子、下巴或額頭出現泛紅情況。隨時間推移，泛紅情況可能變得更嚴重和持久，並出現微絲血管增生問題。如果不及時治療，常會出現發炎性腫塊和丘疹。湯文傑續指，「在眼科而言最值得關注的是，可能有多達一半玫瑰痤瘡患者的眼睛也受影響，出現不適、流眼水或充血症狀，眼瞼也可能紅腫，並常生眼瘡。結痂和鱗屑可能在眼瞼或睫毛周圍積聚，嚴重個案甚至可導致角膜損傷和視力喪失。」
毛囊蠕形蟎為元凶
據近年認知，「眼部玫瑰痤瘡」大多與毛囊蠕形蟎的寄生蟲有關。毛囊蠕形蟎是玫瑰痤瘡的主要元凶之一，牠生活在人體毛囊，因此面上的T字位和頭皮部分，是毛囊蠕形蟎最喜愛的棲息地。湯文傑指出，「眼睫毛部位也是毛囊聚集的地方，所以很可能有毛囊蠕形蟎，吞食人體皮膚細胞並造成毛囊腫大發炎，形成眼瘡，並且刺激上皮增生及角質化，造成睫毛附近皮屑聚集，引起其他眼睛問題如『眼瞼緣炎』，症狀主要是刺激感、癢、紅眼等。」
除蟎新方法
若雙眼長期反覆發炎，分泌物多且有灼熱疼痛，便有需要檢查是否毛囊蠕形蟎作祟，對症治療。湯文傑提醒，「一般常用的眼科藥物大多對蠕形蟎無效，病情往往反覆。患者可考慮彩光等能量治療，令膨脹的血管收縮，亦有效殺死蟎蟲。每次治療相隔4至6星期，患者一般於2至4次治療後見效，即療程需時約4至6個月。」