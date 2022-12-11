眼睛「乾」到冇咗份工？乾眼症症狀多、勿輕視

一名45歲上班族女性，工作時常常覺得眼睛乾澀、發紅、有分泌物，加上看電腦畏光、刺眼，因而提出辭呈。經檢查後才發現她是嚴重乾眼症的患者，且眼睛有嚴重破皮以及缺油的情況，經過一連串藥物治療，輔以熱脈動治療提升腺體功能後，終於得以重返職場！

玩手機、戴隱形眼鏡注意！眼科專家帶你看懂乾眼症

專精於乾眼症全方位治療的陳韵臻醫師表示，乾眼症是種慢性疾病，尤其現代人的生活及工作多半圍繞著電子產品，長時間注視螢幕就會忘記眨眼，使得淚液蒸發太快；長期佩戴隱形眼鏡、眼部過度彩妝，也都會影響瞼板腺功能，進而誘發乾眼症。

陳韵臻醫師說明，乾眼症最典型的症狀是乾澀和疲勞，其他常見症狀有癢、畏光、分泌物黏稠、發紅及刺痛感等。乾眼症很難單憑症狀去判斷類型，確切診斷得經由乾眼症專科醫師透過儀器去檢測及分類，經儀器檢測及評估後，達到中度以上程度的乾眼症患者，應及早介入治療，使塞住的瞼板腺得以通暢，就不會走到角膜受損、瞼板腺萎縮、視力永久下降的地步。她呼籲，當眼睛開始出現乾眼症的症狀時，便應尋求專業醫師做完整的檢查，才不會延誤治療時機，影響治療效果。