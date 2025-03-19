眼退化｜家燕姐親揭曾受黃斑困擾 全靠1招保護黃斑 改善眼矇眼退化

家燕姐一向相當關注健康，早前視力開始出現問題，一開始誤以為是眼鏡度數加深，不過即使更換眼鏡後情況都沒有改善，求診後發現原來是黃斑部出現問題，她形容當時視力模糊，眼睛不適，「睇嘢矇查查，連乖孫幅相都睇唔清楚，仲要啲仔女貼心照顧我，好驚眼退化，以後睇唔到嘢。」

黃斑問題初期沒有明顯的徵狀，因此經常會被忽略，即使出現眼矇問題都會像家燕姐般誤以為是近視度數加深，因而掉以輕心。然而，黃斑問題往往伴隨其他眼退化問題，容易引發其他眼退化問題，例如︰老花、晶體混濁等，若然不及時處理，會對眼睛造成更大傷害，令眼睛逐漸失去原本的功能。因此，大家都要時刻關注自己及家人眼睛健康。

家燕姐護眼之路 1 招保護黃斑 改善眼退化

經眼科醫護團隊及朋友介紹下，家燕姐服用【草姬亮目丸（升級版）】，幫助術後眼睛保養，她服用1個月後大讚「雙眼好精靈，冇眼乾、紅筋等問題」，持續服用3個月後「視力更比以前好返好多！」