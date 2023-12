眼退化｜江欣燕曾患千度近視 晶體混濁 過馬路誤以為6條雙白線 全靠1招解決併發眼退化問題 睇嘢清楚無眼矇

草姬亮目丸(升級版)含視光師推薦護眼成分,再配合全新321全天然漢洋成分,總花青素含量更高達2000mg,全方位補充眼睛營養,97%保持晶體眼睛清晰,79%免受黃斑傷害,改善眼矇,全方位解決眼退化。

【草姬亮目丸(升級版)】|含視光師推薦護眼成分

→97%保持晶體清晰*

→79%免受黃斑傷害^

→73%改善眼矇眼攰*

→40%過濾藍光傷害#

→ 2000mg總花青素含量★

【321全天然漢洋成分】|護眼黃金比例配方

→3大更濃縮成分:歐洲藍莓、枸杞、決明子,強化眼部機能

→2大黃金比例:游離型葉黃素 10:2 玉米黃素,天然魚油 DHA 5:1 EPA ,更易進入視網膜

→1大全新中草本:黑豆皮萃取,抗眼脹防退化

花青素總含量更高達2000mg,強化視覺敏銳度

【全方位解決眼退化】|4歲以上就食得

✓消除紅筋疲勞

✓過濾藍光傷害

✓改善眼矇老花

✓保持晶體清晰

✓平衡淚液分泌

✓護黃斑眼健康

【草姬亮目丸(升級版)】60粒

美國製造|GMP認証

銷售點:各草姬門市、萬寧及ZINOMALL官網有售

*Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition. Boca Raton (FL): CRC Press; 2011. Chapter 4

^Zhao, L., & Sweet, B. V. (2008). Lutein and zeaxanthin for macular degeneration. American Journal of Health-System Pharmacy, 65(13), 1232-1238.

#Ma, L., & Lin, X. M. (2010). Effects of lutein and zeaxanthin on aspects of eye health. Journal of the Science of Food and Agriculture, 90(1), 2-12.

★The total anthocyanins per bottle of VISION PRO EX is not less than 2000mg, and the sources are from Bilberry Extract, Wolfberry Extract and Black Bean Hull Extract.

∘產品效果因人而異,並視乎個別情況而定。 Products effects may vary for different persons and depend upon particular situations.

此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。