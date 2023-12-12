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健康
2023-12-12 11:30:00

眼退化｜江欣燕曾患千度近視 晶體混濁 過馬路誤以為6條雙白線 全靠1招解決併發眼退化問題 睇嘢清楚無眼矇

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眼退化｜江欣燕曾患千度近視 晶體混濁 過馬路誤以為6條雙白線 全靠1招解決併發眼退化問題 睇嘢清楚無眼矇

眼退化｜江欣燕曾患千度近視 晶體混濁 過馬路誤以為6條雙白線 全靠1招解決併發眼退化問題 睇嘢清楚無眼矇

長時間用電子產品、看書，眼睛會又乾又紅，當眼睛出現疲倦時，可能會衍生不同的眼問題，例如視力會開始變差，視線模糊，大家比較熟悉應該就是—近視。近視是都市人常見的眼睛問題，據去年的報道，香港有共六成人患有近視，雖然近視並不會造成生活危險，但原來近視深會引起不少併發問題，例如晶體混濁、視膜、眼脹及黃斑問題，而其中「晶體混濁」，是絕對不可輕視的。

有香港三大致眼睛問題殺手之一的「晶體混濁」，當眼睛內清晰透明的晶體變得混濁，使觀看事物模糊不清，便是晶體混濁。曾患有千度近視的江欣燕，因每年加深100度近視，而去做矯視手術。有指近視只要累積超過600度，就算是高度近視，甚至有標準更嚴格規定是500度。即使做了任何處理近視的手段，都沒辦法改變近視帶來的眼睛傷害，只能「控制」眼睛症狀不要再惡化。因此，原以為做了矯視手術後，就能避免其他眼併發症，不料還是患上晶體混濁。江欣燕即感到崩潰：「我要拍戲，根本我就睇唔清劇本，花好多嘅時間（看劇本），啲字矇到好似飛曬出嚟，好頭痛，根本同個世界溝通唔到，無論幾好戲都係假！」

 

江欣燕：晶體混濁搞到個人好負面 好擔心自己會睇唔到嘢！

江欣燕指進行矯視手術前，近視每年都會深100度，無論看書還是看劇本，完全看不清楚內容，後來患上晶體模糊，文字簡直會飛的一樣，很擔心自己會睇唔到嘢。

江欣燕指進行矯視手術前，近視每年都會深100度，無論看書還是看劇本，完全看不清楚內容，後來患上晶體模糊，文字簡直會飛的一樣，很擔心自己會睇唔到嘢。

江欣燕表示自己患上晶體混濁，令日常生活帶來許多不便，例如沒法駕駛是因為「試過喺馬路見到6條雙白線」；即使是距離多麼的近，因為看不清楚對方的樣子，而沒有與對方打招呼，被人誤以為「好寸」。晶體混濁為生活帶來了很好很惡劣的後果，江欣燕坦言那段時期的自己非常負面，亦很難過，很擔心自己會因此而睇唔到嘢。

 

視光師：近視深會增加患上眼退化風險！教你2招護眼小貼士！

註冊視光師李一婷表示建議補充比例好的護眼成分。

註冊視光師李一婷表示建議補充比例好的護眼成分。

註冊視光師李一婷指出眼睛一旦保護不足，分分鐘影響視力，深近視更會增加日後眼退化風險！適當地吸收花青素可以提升視覺敏銳度和清晰度。另外，攝取花青素更可以幫助視紫質再生，即是提升夜視能力；例如歐洲藍莓、枸杞和黑豆皮都有豐富花青素，可以抗氧化，能高強度保護眼睛內的微絲血管。除了花青素，老年眼疾研究（AREDS 2）指出，補充【10 mg葉黃素+2 mg玉米黃素】的配方的話，更有效降低老年性黃斑風險；游離型葉黄素相對來說親和性較強，容易被人體使用。其原理是提升黃斑色素密度，減少藍光對眼睛造成的傷害，保護黃斑點健康，令視線看得更清晰。除此之外，吸收深海魚或魚油亦對護目有很大的作用，天然魚油含有豐富的DHA和EPA，5：1為護眼好比例的，有助降低患上老年性黃斑風險。

 

江欣燕術後靠【草姬亮目丸】解決併發眼退化問題，睇嘢清楚！

江欣燕向大人、小朋友推薦服用【草姬亮目丸（升級版）】，可以及早保護眼睛。

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服用逾13年的【草姬亮目丸】明星用家江欣燕直言，醫生介紹自己服用【草姬亮目丸】，約1個月就感覺到眼睛滋潤，精神十足，眼睛沒有再現紅筋，眼睛亦不再出現乾澀問題。到了第3個月，視力變得更清楚，而且不再矇糊，「唔洗次次用手機放大啲字！」。從第一代食到強效版、升級版，已服用了逾13年時間。「多得【草姬亮目丸】，連視光師都讚我對眼睇嘢靈敏咗，愈食對眼愈健康，全面解決眼退化！

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【草姬亮目丸（升級版）】含視光師推薦護眼成分、321全天然漢洋成分，全方位解決眼退化問題。

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草姬亮目丸（升級版）含視光師推薦護眼成分，再配合全新321全天然漢洋成分，總花青素含量更高達2000mg，全方位補充眼睛營養，97%保持晶體眼睛清晰，79%免受黃斑傷害，改善眼矇，全方位解決眼退化。

 

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→2大黃金比例：游離型葉黃素 10：2 玉米黃素，天然魚油 DHA 5：1 EPA ，更易進入視網膜

→1大全新中草本：黑豆皮萃取，抗眼脹防退化

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*Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition. Boca Raton (FL): CRC Press; 2011. Chapter 4

^Zhao, L., & Sweet, B. V. (2008). Lutein and zeaxanthin for macular degeneration. American Journal of Health-System Pharmacy, 65(13), 1232-1238.

#Ma, L., & Lin, X. M. (2010). Effects of lutein and zeaxanthin on aspects of eye health. Journal of the Science of Food and Agriculture, 90(1), 2-12.

The total anthocyanins per bottle of VISION PRO EX is not less than 2000mg, and the sources are from Bilberry Extract, Wolfberry Extract and Black Bean Hull Extract.

產品效果因人而異，並視乎個別情況而定。 Products effects may vary for different persons and depend upon particular situations.

此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

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