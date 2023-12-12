眼退化｜江欣燕曾患千度近視 晶體混濁 過馬路誤以為6條雙白線 全靠1招解決併發眼退化問題 睇嘢清楚無眼矇

長時間用電子產品、看書，眼睛會又乾又紅，當眼睛出現疲倦時，可能會衍生不同的眼問題，例如視力會開始變差，視線模糊，大家比較熟悉應該就是—近視。近視是都市人常見的眼睛問題，據去年的報道，香港有共六成人患有近視，雖然近視並不會造成生活危險，但原來近視深會引起不少併發問題，例如晶體混濁、視膜、眼脹及黃斑問題，而其中「晶體混濁」，是絕對不可輕視的。

有香港三大致眼睛問題殺手之一的「晶體混濁」，當眼睛內清晰透明的晶體變得混濁，使觀看事物模糊不清，便是晶體混濁。曾患有千度近視的江欣燕，因每年加深100度近視，而去做矯視手術。有指近視只要累積超過600度，就算是高度近視，甚至有標準更嚴格規定是500度。 即使做了任何處理近視的手段，都沒辦法改變近視帶來的眼睛傷害 ，只能「控制」眼睛症狀不要再惡化。因此，原以為做了矯視手術後，就能避免其他眼併發症，不料還是患上晶體混濁。江欣燕即感到崩潰：「我要拍戲，根本我就睇唔清劇本，花好多嘅時間（看劇本）， 啲字矇到好似飛曬出嚟，好頭痛，根本同個世界溝通唔到 ，無論幾好戲都係假！」

江欣燕：晶體混濁搞到個人好負面 好擔心自己會睇唔到嘢！