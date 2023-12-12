眼退化｜江欣燕曾患千度近視 晶體混濁 過馬路誤以為6條雙白線 全靠1招解決併發眼退化問題 睇嘢清楚無眼矇

長時間用電子產品、看書，眼睛會又乾又紅，當眼睛出現疲倦時，可能會衍生不同的眼問題，例如視力會開始變差，視線模糊，大家比較熟悉應該就是—近視。近視是都市人常見的眼睛問題，據去年的報道，香港有共六成人患有近視，雖然近視並不會造成生活危險，但原來近視深會引起不少併發問題，例如晶體混濁、視膜、眼脹及黃斑問題，而其中「晶體混濁」，是絕對不可輕視的。
有香港三大致眼睛問題殺手之一的「晶體混濁」，當眼睛內清晰透明的晶體變得混濁，使觀看事物模糊不清，便是晶體混濁。曾患有千度近視的江欣燕，因每年加深100度近視，而去做矯視手術。有指近視只要累積超過600度，就算是高度近視，甚至有標準更嚴格規定是500度。即使做了任何處理近視的手段，都沒辦法改變近視帶來的眼睛傷害，只能「控制」眼睛症狀不要再惡化。因此，原以為做了矯視手術後，就能避免其他眼併發症，不料還是患上晶體混濁。江欣燕即感到崩潰：「我要拍戲，根本我就睇唔清劇本，花好多嘅時間（看劇本），啲字矇到好似飛曬出嚟，好頭痛，根本同個世界溝通唔到，無論幾好戲都係假！」
江欣燕：晶體混濁搞到個人好負面 好擔心自己會睇唔到嘢！
江欣燕表示自己患上晶體混濁，令日常生活帶來許多不便，例如沒法駕駛是因為「試過喺馬路見到6條雙白線」；即使是距離多麼的近，因為看不清楚對方的樣子，而沒有與對方打招呼，被人誤以為「好寸」。晶體混濁為生活帶來了很好很惡劣的後果，江欣燕坦言那段時期的自己非常負面，亦很難過，很擔心自己會因此而睇唔到嘢。
視光師：近視深會增加患上眼退化風險！教你2招護眼小貼士！
註冊視光師李一婷指出眼睛一旦保護不足，分分鐘影響視力，深近視更會增加日後眼退化風險！適當地吸收花青素可以提升視覺敏銳度和清晰度。另外，攝取花青素更可以幫助視紫質再生，即是提升夜視能力；例如歐洲藍莓、枸杞和黑豆皮都有豐富花青素，可以抗氧化，能高強度保護眼睛內的微絲血管。除了花青素，老年眼疾研究（AREDS 2）指出，補充【10 mg葉黃素+2 mg玉米黃素】的配方的話，更有效降低老年性黃斑風險；游離型葉黄素相對來說親和性較強，容易被人體使用。其原理是提升黃斑色素密度，減少藍光對眼睛造成的傷害，保護黃斑點健康，令視線看得更清晰。除此之外，吸收深海魚或魚油亦對護目有很大的作用，天然魚油含有豐富的DHA和EPA，5：1為護眼好比例的，有助降低患上老年性黃斑風險。
江欣燕術後靠【草姬亮目丸】解決併發眼退化問題，睇嘢清楚！
服用逾13年的【草姬亮目丸】明星用家江欣燕直言，醫生介紹自己服用【草姬亮目丸】，約1個月就感覺到眼睛滋潤，精神十足，眼睛沒有再現紅筋，眼睛亦不再出現乾澀問題。到了第3個月，視力變得更清楚，而且不再矇糊，「唔洗次次用手機放大啲字！」。從第一代食到強效版、升級版，已服用了逾13年時間。「多得【草姬亮目丸】，連視光師都讚我對眼睇嘢靈敏咗，愈食對眼愈健康，全面解決眼退化！」
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草姬亮目丸（升級版）含視光師推薦護眼成分，再配合全新321全天然漢洋成分，總花青素含量更高達2000mg，全方位補充眼睛營養，97%保持晶體眼睛清晰，79%免受黃斑傷害，改善眼矇，全方位解決眼退化。
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*Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition. Boca Raton (FL): CRC Press; 2011. Chapter 4
^Zhao, L., & Sweet, B. V. (2008). Lutein and zeaxanthin for macular degeneration. American Journal of Health-System Pharmacy, 65(13), 1232-1238.
#Ma, L., & Lin, X. M. (2010). Effects of lutein and zeaxanthin on aspects of eye health. Journal of the Science of Food and Agriculture, 90(1), 2-12.
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∘產品效果因人而異，並視乎個別情況而定。 Products effects may vary for different persons and depend upon particular situations.
此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。