眼鏡88 X 蔡司近視防控中心 將軍澳中心登場 兒童近視管理新標準

走在街上，大家不難看到「四眼仔」、「四眼妹」的出現，甚或自己的子女也是其中一員。兒童近視問題不容小覷，6至12歲是控制近視的黃金期，如近視持續加深有機會增加日後患上白內障及青光眼等眼疾的風險。因此，當發現兒童出現近視問題時，需要儘快控制及管理，而預防近視亦是非常重要的一環。 作為光學專家，蔡司早在10年前已投入兒童近視管理範疇，並與全港最大眼鏡連鎖店眼鏡88合作，以蔡司精準的硬件軟件配套，配合眼鏡88的專業視光服務，務求令更多的家長知道管理兒童近視的重要性。今年，蔡司與眼鏡88再度攜手合作，於眼鏡88將軍澳中心分店率先引入全港首間「蔡司近視防控中心」，並以蔡司近視防控視光護理流程概念，合力打造兒童近視防控新標準。 香港兒童近視比例冠絕全球 據香港中文大學醫學院眼科團隊的兒童近視調查發現，香港6歲兒童的近視比例冠絕其他歐亞地區或國家，達11.4%；而6歲正是升讀小一之齡，調查同時發現，適齡學童的近視率由6歲起急升，及至9歲已達44.5%，情況令人擔憂。

結合醫學、眼科及視光護理 預防 + 管理近視雙管齊下 現今的兒童與舊一代相比，擁有多元化且精彩的生活方式，例如需要使用平板電腦學習，亦有很多戶外戶內的課程，這些活動無疑會增加眼睛的負擔，蔡司香港視光護理副總裁章平達先生接受訪問時表示，近視防控的重點並不在於讓他們停止這些活動，而是如何以專業工具處理他們眼睛所需要接受的視覺信息：「近視是無法逆轉，所以我們更應該專注在近視發生前及早預防，而不僅僅是在它已經發生時才加以管理。蔡司近視防控視光護理流程概念就是從醫學、眼科到視光護理，配合父母的支援，組合成現今兒童生活方式的後盾。」

中心定位一旦出現偏差 鏡片表現可降低高達 40% 蔡司在醫學領域上擁有逾百年歷史，自然對眼睛有更深入的了解。眼鏡88將軍澳中心的蔡司近視防控中心使用的「IOLMaster光學生物測量儀」，引入亞洲測量數據，可客觀地了解兒童眼軸長度的生長情況，作為評估潛在近視風險的指標。 章解釋，中心定位的準確性會直接影響鏡片發揮的光學性能：「我們許多時會把重點放在鏡片上，但不要忘記鏡片必須裝嵌在眼鏡框上，而眼鏡框亦須佩戴在兒童的臉上。無論我們有多出色的光學鏡片，如果你沒有精準測量鏡片—鏡框—臉型的適配位置（中心定位），中心定位只要有偏差，便會令鏡片的光學性能降低，最高可達40%。因此，蔡司近視防控中心亦設有『i.Terminal 2』，可以精準量度眼鏡佩戴位置數據，減少偏差，令鏡片發揮最大的光學性能。」

與眼鏡 88 理念不謀而合 10 年間合作無間 要推動近視防控概念，單靠擁有卓越的光學鏡片並不足夠，還需要良好的合作夥伴去確保每一個要素都得到全面支援。蔡司10年前在香港營運之初，便與眼鏡88合作，推出第一款近視防控產品——MyoVision，10年間雙方可謂合作無間，同時亦心繫全港的小朋友，務求讓他們都得到良好的近視管理，這點正與蔡司的理念不謀而合。 眼鏡88集團高級商務總監蔡碧欣博士很高興能夠與蔡司攜手進一步提升近視防控概念，她更指近年集團亦積極投放更多資源來拓展近視防控的專業：「無論在人才培訓、專業儀器配置或與不同的戰略伙伴合作，以擴大產品及服務範圍，我們務求為小朋友與家長提供最合適的近視防控方案。於眼鏡88驗配任何近視控制產品，我們的專業團隊亦會提供定期覆檢，以確保防控方案逹致最佳效果。」

蔡司與眼鏡88過去10年合作無間，是次聯手打造全港首間「蔡司近視防控中心」亦是希望進一步提升近視管理理念，務求讓全港的小朋友得到良好的近視管理。（左起：蔡司香港視光護理副總裁章平達先生、眼鏡88集團高級商務總監蔡碧欣博士及Philipp Novak, Head of Global Brand Experience, ZEISS Vision Care, Carl Zeiss Vision International GmbH）