睇片跟操康復八式 擊退長新冠疲勞

世衛估計，大約一至兩成患者會有數周至數月的後遺症狀，而且未知會持續多長時間。患者的生活細節簡單如打掃等，康復後或變得難以勝任。理大康復治療科學系洪克協痛症管理教授兼副系主任符少娥教授表示，「我們遂展開對新冠患者的追蹤研究，探討他們康復後的健康狀態，了解重建體魄、重拾信心、重獲生活三方面的進度。」

新冠病毒影響全球超過兩年，雖然大部分患者都可痊愈，但部分人康復後仍有疲倦、呼吸急促、認知功能障礙等症狀，統稱為「長新冠」。針對本港患者康復情況，理工大學康復治療科學系團隊作出研究，發現約四成康復患者出現「疲勞綜合症」。

與肺活量及下肢力量有關

研究追蹤由本港醫院轉介的118位新冠患者於確診後6個月及12個月的情況，他們均為第四波疫情患者。經過乏力程度評分表、肺功能、心臟輸出、下肢力量和運動耐力等測試，發現確診後6個月和12個月，分別有42%和43%人出現疲勞綜合症，以女性較多；而肺活量及下肢力量愈差，疲勞程度愈高。

訓練助擺脫疲勞

為改善疲勞情況，研究團隊設計出為期6周的訓練計劃，每周2次課堂加3次在家運動，強化心肺功能和肌肉力量。理大康復治療科學系副教授黃宇樂博士指出，「24位完成訓練計劃的人士中，近七成人肺活量有所提升，逾六成人下肢肌肉增強，同時有四分三人擺脫了疲勞綜合症。長遠而言，無論有否染疫，建立良好運動習慣可為大眾保持身心健康。」

