睇近嘢要用力開始老花？

老花是人生必經階段，但現時都市人手機不離手，睡前都繼續關注社交媒體，令視力更早變差，老花甚至年輕化。如何察覺自己開始有老花？當觀看近距離事物開始感到困難，要用力看，但容易出現眼睛疲勞、眼痛、乾澀、頭痛，便可能是老花先兆。

眼科專科醫生龐朝輝表示，老花的成因是眼球內的晶狀體開始老化、失去彈性，而睫狀肌亦漸漸退化，令眼球的屈光能力減弱，於是來自近事物的光線不能正確聚焦於視網膜上，影像變得模糊，「有研究指，晶狀體的調節能力在二十多歲開始慢慢下降，到40歲左右對視力造成影響。」

用漸進鏡片要學習

最簡單處理老花的方法是戴眼鏡，而鏡片也有幾種，包括單光鏡片、雙光鏡片和漸進鏡片等。龐朝輝強調，「雖然單光鏡片老花眼鏡很容易在不同店舖找到，但不建議隨便買，萬一度數太深或太淺都會對眼睛的調節有負面影響。」

漸進鏡片可以在一塊鏡片中造出多個焦點，望前面看遠處、望下方看書由遠到近都看得清楚，而且焦點之間沒有明顯分界，不過使用者要學習使用和適應，部分人可能要換過數副眼鏡才適應得到。龐朝輝建議，「配眼鏡時不妨與視光師多溝通，例如自己較常看的距離，讓他們製作鏡片時可以較切合自己的需要，便可看得較舒適。」

