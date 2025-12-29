睡前戴耳機聽歌都有認知障礙風險？醫點名「3大壞習慣」恐傷腦！

如果習慣戴耳機入睡，要確保聲音不要過大，否則可能會傷害內耳中的毛細胞，而這些細胞一旦受損通常無法再生，將造成永久性聽力下降。

有些人喜歡在睡前戴耳機，聽音樂、Podcast或白噪音幫助入眠，這個習慣看似無害，卻可能悄悄傷害大腦健康。英國《每日郵報》報道，神經科Baibing Chen醫生提醒，如果音量控制不當，長時間下來恐增加聽力受損與認知障礙風險。此外，口腔衛生不佳與習慣坐馬桶滑手機，皆可能對腦部健康造成影響，都是他在生活中絕不會做的事。

習慣睡覺戴耳機助眠？音量與時間未控制恐傷聽力、干擾睡眠

Bing醫生指出，如果習慣戴耳機入睡，要確保聲音不要過大，否則可能會傷害內耳中的毛細胞，而這些細胞一旦受損通常無法再生，將造成永久性聽力下降。一項由美國約翰霍普金斯大學進行、追蹤639名成人近12年的研究發現，輕度聽力受損者罹患認知障礙症的風險增加一倍，中度聽損者風險更提高至3倍。

除了音量問題，長時間戴耳機或耳塞，也可能導致耳道內形成潮濕、悶熱的環境，增加細菌孳生與感染風險。此外，深層睡眠是腦部透過淋巴系統清除代謝廢物與毒素的重要時段，持續一整夜的聲音刺激，可能會干擾睡眠深度，大腦的「清除作業」也將受到影響。

不好好刷牙不只是衛生問題 也與中風、認知障礙風險有關

Bing醫生也分享，自己每天都非常重視刷牙、使用牙線與沖牙機，因為愈來愈多研究顯示，口腔狀況與重大神經系統疾病之間有所關聯。一項於2025年發表的研究發現，牙周病與蛀牙較嚴重的人，中風風險接近增加一倍；其他研究也指出，口腔健康狀況不佳，與認知障礙症、認知功能退化相關。他強調，雖然這些研究多為觀察性研究，兩者之間的因果關係還未得到證實，但相似的研究結果一再出現，風險已不容忽視。