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健康
2025-01-28 15:30:00

睡前浸腳可改善手腳冰冷？中醫推介9大食材愈吃愈暖

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睡前浸腳可改善手腳冰冷？中醫推介9大食材愈吃愈暖

睡前浸腳可改善手腳冰冷？中醫推介9大食材愈吃愈暖

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春節將至，大家準備過年之外，也要留意近日氣溫驟降，要注意保暖，以免病着過年不吉利。有中醫指出，生活中的習慣和飲食也可以幫助保持身體暖和，例如睡前浸腳，可以有效改善手腳冰冷問題。另外，亦有9款食材也有抵禦寒冬功效，讓人愈吃愈暖。

風筒吹穴位可改善手腳冰冷？

中醫師王大元在其facebook專頁上分享指，在這樣的天氣中，保持身體的暖和非常重要，尤其是在室內外溫差大的情況下，外出運動時更需多加注意，以免血管劇烈收縮。王醫師指，在肚臍、頭頸和腳底位置保暖最緊要，他列出3種保暖建議：

1. 穿戴保暖衣物  

  • 戴上毛帽、圍巾、手套、耳罩，或選擇高領毛衣和長襪，這些都能有效減少體溫散失，幫助身體保持暖和。

2. 浸腳 

  • 睡前用攝氏37至42度的熱水浸腳，有助於改善手腳冰冷的狀態。若有開放性傷口、糖尿病或皮膚炎等慢性疾病，因為感覺異常，特別要小心避免燙傷。

3. 穴位按摩

  • 穴位按摩可以改善手腳冰冷，促進全身氣血循環。可以利用風筒、暖包、熱敷袋或紅外線儀進行熱療，針對以下幾個穴位：
    大椎穴(頸部)
    湧泉穴(腳底)
    丹田穴(腹部)
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穴位按摩可以改善手腳冰冷，促進全身氣血循環。

穴位按摩可以改善手腳冰冷，促進全身氣血循環。

推介9大食材愈吃愈暖

王醫師表示，調整飲食也有抵禦寒冬的功效，他推介以9款食材：

  • 老薑：促進血液循環。
  • 牛肉、羊肉：有助於補養氣血。
  • 麻油、葱白、蒜頭、黑糖、花椒、辣椒：這些食材均有溫煦身體、促進循環的效果。

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