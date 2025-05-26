睡前貼膠布止鼻鼾恐增窒息風險？醫生揭5大鼻鼾阻塞源頭

止鼻鼾的偏方是否真的有效？有醫生指，外界一些偏方如睡前貼膠布等的方法，可能未必每個人也適用，甚至可能會增加窒息風險，而且每個人的阻塞源頭點不同，未必封上嘴巴就可以有止鼻鼾的功效。醫生指出，每一種阻塞情況都有不同的治療方案，如果出現5大症狀，就建議找醫生檢查，才能量身打造有效的治療方案。

睡前貼膠布止鼻鼾恐增窒息風險？

耳鼻喉科醫生蔡明劭在其facebook專頁上分享指，有人向他反映，枕邊人說他鼻鼾聲音極大還會喘，有時半夜被吵醒多次。他聽說朋友因鼻子過敏去做手術後不再打鼻鼾，所以問醫生自己是否也應該開刀，更問醫生有人推薦用膠布封住嘴巴來止鼻鼾是否真的有效。蔡醫生指，這些說法聽起來很吸引，但實際上並非如此簡單。打鼻鼾的治療並沒有單一的通用療法，這正是其挑戰性所在。

蔡醫生解釋指，打鼻鼾的根本原因在於氣道狹窄及其震動。當入睡時，上呼吸道的肌肉會放鬆，若氣道狹窄或塌陷，空氣通過時就會產生震動聲，即我們熟悉的打鼻鼾現象。如果氣道不僅變窄，還會反覆塌陷導致完全阻塞，那可能就不只是單純的打鼾，而是患有阻塞型睡眠睡眠窒息症。可能導致睡眠片段化、白天疲憊、夜間頻尿、記憶力下降，甚至增加心血管風險的嚴重疾病。

5大上呼吸道的阻塞點

許多人認為只要治療鼻子或封住嘴巴就能解決打鼻鼾問題，但實際上，打鼾的阻塞點可能發生在多個部位，包括：

鼻腔：如鼻中隔彎曲、鼻甲肥大

軟顎與懸雍垂：即小舌頭

扁桃腺：如果肥大會堵住氣道

舌根：後倒可能阻塞氣流

咽喉肌肉鬆弛或下顎後縮

蔡醫生指，每一種阻塞情況都有不同的治療方案。如果沒有經過專業評估就隨意貼嘴巴或不加區分地動手術，可能會適得其反，延誤正確的治療，甚至增加窒息的風險。