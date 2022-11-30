睡眠｜睡夢中常揮拳？小心「快速動眼期睡眠行為障礙」

有快速動眼期睡眠行為障礙的患者，可能在未來的數年中罹患神經退化疾病，例如柏金遜症、認知障礙症等，也就是說，這個睡眠疾患很可能是腦部退化的前兆。

一位70歲男子睡到半夜，經常不自主地抖動身體出現拳打腳踢的劇烈動作，嚇壞枕邊的妻子，以為是中邪被不好的東西纏身。就醫診斷透過精密的睡眠檢查儀，才發現罹患「快速動眼期睡眠行為障礙」，可能是腦部退化的先兆。

快速動眼期的睡眠 腦部退化恐害失調

澄清醫院中港院區神經內科醫師鄧浩文表示，一般人的睡眠分為淺眠期、深眠期與快速動眼期。當進入快速動眼期的睡眠，身體除了眼外肌與呼吸肌以外的肌肉，會宛若處於平靜而鬆弛的關機狀態，如果因腦部尤其腦幹部位退化，這項關機的機制就有可能失調，病人會和夢境的情節呼應，表現出夢境理的肢體動作或是說夢話，如夢見划船就出現划船動作；夢見跑步就出現雙手雙腳擺動的跑步動作；夢見惡魔也會驚嚇地拳打腳踢。