睡眠｜睡夢中常揮拳？小心「快速動眼期睡眠行為障礙」

一位70歲男子睡到半夜，經常不自主地抖動身體出現拳打腳踢的劇烈動作，嚇壞枕邊的妻子，以為是中邪被不好的東西纏身。就醫診斷透過精密的睡眠檢查儀，才發現罹患「快速動眼期睡眠行為障礙」，可能是腦部退化的先兆。
快速動眼期的睡眠 腦部退化恐害失調
澄清醫院中港院區神經內科醫師鄧浩文表示，一般人的睡眠分為淺眠期、深眠期與快速動眼期。當進入快速動眼期的睡眠，身體除了眼外肌與呼吸肌以外的肌肉，會宛若處於平靜而鬆弛的關機狀態，如果因腦部尤其腦幹部位退化，這項關機的機制就有可能失調，病人會和夢境的情節呼應，表現出夢境理的肢體動作或是說夢話，如夢見划船就出現划船動作；夢見跑步就出現雙手雙腳擺動的跑步動作；夢見惡魔也會驚嚇地拳打腳踢。
好發50歲以上男性 恐是腦部退化前兆
鄧浩文醫師說，根據醫學文獻研究，有快速動眼期睡眠行為障礙的患者，好發年齡在50歲以上且較多見於男性。此外，高達七成左右的患者可能在未來的數年中罹患神經退化疾病，例如柏金遜症、認知障礙症等，也就是說，這個睡眠疾患很可能是腦部退化的先兆，值得注意。
睡眠品質不佳原因多 「生理檢查儀」精準分析
睡眠品質不佳的原因很多，牽涉到神經內科、耳鼻喉科、身心科、胸腔內科等疾病領域。鄧浩文醫師表示，針對睡眠問題，醫師除了詳細問診外，睡眠生理檢查儀是最重要的檢查利器，由多項數據來分析其疾患源頭，再由各專科醫師做精準治療，例如神經內科常見的周期性肢體抽動症、快速動眼期睡眠行為障礙、猝睡症、夜間癲癇、夢遊等疾患，都能因此得到最適當的診斷與治療。
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