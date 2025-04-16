睡太多患癌及肝病死亡率增倍！醫生揭3招保持健康的睡眠

睡得太少又常熬夜會影響到健康，但其實睡得太多也很傷身。有醫生指出，不但睡太少會增加患上肝癌的風險，就算是睡太多也可能患上肝癌，甚至容易染上慢性肝病而增加死亡風險。醫生揭最佳睡眠時數，有助避免出現肝病問題。
睡太多 患癌及肝病死亡率增倍！
胃腸肝膽科錢政弘醫生在其facebook專頁上分享指，根據2023年一項美國哈佛大學研究，該研究追近296,000名個案長達15.5年，發現夜間睡眠時間與肝癌的發生率及慢性肝病的死亡率呈現「U」形關係，研究結果如下：
肝癌風險
- 睡眠少於5小時：比7至8小時組的風險高2.0倍。
- 睡眠9小時或以上：比7至8小時組的風險高1.6倍。
- 白天小睡超過1小時：比不小睡者的風險高1.5倍。
慢性肝病死亡風險
- 睡眠少於5小時：比7至8小時組的風險高1.8倍。
- 睡眠9小時或以上：比7至8小時組的風險高1.9倍。
- 白天小睡超過1小時：比不小睡者的風險高1.5倍。
研究結果反映出無論是過少還是過多的睡眠，都可能令肝病惡化。特別是午睡，可能表明晚上的睡眠品質不佳，因此需要白天補眠。
3大睡眠障礙禍害
錢醫生解釋指，睡眠如此重要的原因是，若果睡眠出現障礙會，就會容易導致以下問題：
- 代謝失調：影響葡萄糖代謝，增加肝臟脂肪堆積的風險，容易致胖和脂肪肝。
- 促炎性細胞因子的誘發：無論是睡太少還是睡太多，均可能誘發促炎性反應，加速出現肝臟損害和肝細胞癌。
- 生理時鐘紊亂：肝臟有自身的生理節律，以調控代謝與解毒。當出現睡眠障礙時，便會影響褪黑激素代謝，而褪黑激素對於肝臟的再生和抵抗氧化損傷至關重要。
如何保持健康的睡眠？
錢醫生指，如果要保持健康的睡眠，他提出以下3大建議：
- 每日睡眠時間：保持在7至8小時之間。
- 控制白天小睡：不超過1小時，避免長時間補眠。
- 維持規律作息：建立健康的睡眠習慣，有助於擺脫肝病的惡性循環。