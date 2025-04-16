睡太多患癌及肝病死亡率增倍！醫生揭3招保持健康的睡眠

睡太多 患肝癌及肝病死亡率增倍！醫生揭3招保持健康的睡眠

睡得太少又常熬夜會影響到健康，但其實睡得太多也很傷身。有醫生指出，不但睡太少會增加患上肝癌的風險，就算是睡太多也可能患上肝癌，甚至容易染上慢性肝病而增加死亡風險。醫生揭最佳睡眠時數，有助避免出現肝病問題。

睡太多 患癌及肝病死亡率增倍！

胃腸肝膽科錢政弘醫生在其facebook專頁上分享指，根據2023年一項美國哈佛大學研究，該研究追近296,000名個案長達15.5年，發現夜間睡眠時間與肝癌的發生率及慢性肝病的死亡率呈現「U」形關係，研究結果如下：

肝癌風險

睡眠少於5小時：比7至8小時組的風險高2.0倍。

睡眠9小時或以上：比7至8小時組的風險高1.6倍。

白天小睡超過1小時：比不小睡者的風險高1.5倍。

慢性肝病死亡風險

睡眠少於5小時：比7至8小時組的風險高1.8倍。

睡眠9小時或以上：比7至8小時組的風險高1.9倍。

白天小睡超過1小時：比不小睡者的風險高1.5倍。

研究結果反映出無論是過少還是過多的睡眠，都可能令肝病惡化。特別是午睡，可能表明晚上的睡眠品質不佳，因此需要白天補眠。