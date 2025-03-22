睡姿與脊椎問題、胃酸倒流有關？仰睡、側睡適合誰？醫：「這姿勢」超唔掂

你有留意過自己晚上都用甚麼姿勢睡覺嗎？有些健康問題可能是因為挑錯了睡姿！台灣睡眠醫學學會理事長莊立邦醫生表示，仰睡、左右側睡、趴睡等常見的睡姿，分別與脊椎問題、胃酸倒流、睡眠窒息症等多種健康問題有關，有的睡姿有助於改善相關症狀，有些則可能帶來風險，適用人群也大不相同。

3 大常見睡姿優缺點一次看 趴睡增青光眼風險！

莊立邦醫生表示，仰睡時身體平躺在床上，可以給予脊椎較好的支撐，因此對脊椎有問題的人來說是相對較好的選擇。不過，對於阻塞型睡眠窒息症患者而言，仰睡時舌根、軟顎等組織會被重力往下拉，導致呼吸道變得狹窄，這也就是為甚麼很多人仰躺時打呼聲會變大，睡眠窒息的症狀也較為嚴重。

莊立邦醫生建議，有呼吸道問題的患者可採取側睡，但側睡對脊椎的支撐較為不足，可能不利於有脊椎問題的患者，再者左、右側睡也分別對不同疾病的患者有不同的影響。以胃酸倒流患者為例，醫生指出，胃位於身體左側，朝左躺會讓胃在下方，可降低胃酸往上流的機率；右側睡讓胃在上方，相對地就可能加劇胃酸倒流的問題。

不過，左側睡也會影響其他器官，例如心臟在身體中間偏左的位置，左側睡容易對心臟造成擠壓，因此建議有心臟疾病的患者採取右側睡，讓心臟位在上方。另外，對於孕婦而言，由於主要負責將血液運回心臟的上腔靜脈和下腔靜脈，都在身體偏右的位置，若採取右側睡，胎兒或身體的臟器容易壓迫到這些靜脈，導致回流的血液量減少，心臟輸送血液的能力相對降低，進而可能影響血液供應，因此建議孕婦要盡量朝左睡。

有些人可能會認為趴睡可獲得安全感，對此莊立邦醫生指出，趴睡對胸腔造成壓迫，進而影響呼吸，可能導致換氣不足，特別是嬰幼兒趴睡更有可能引發呼吸道阻塞的風險。除了壓迫胸腔，趴睡也會壓迫到眼睛和臉部，導致眼壓升高，增加青光眼發生的機率，因此在一般狀況下並不建議採取趴睡姿勢。