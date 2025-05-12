睡少於1個時數存活率降35% 恐患癌心臟病！醫生揭6大健康風險

睡太少可能會有死亡風險？有醫生指出，當睡眠睡少於1個時數，有可能會增加患上癌症和心臟病的風險，其存活率甚至會下降35%。醫生指出，睡眠不足的6大健康風險，並指出有12個行為有可能會影響睡眠質素，建議大家盡量避免。

睡少於1個時數存活率降35%

腦神經科學醫生鄭淳予在其facebook專頁上分享指，研究顯示，充足的睡眠不僅能延長壽命，還能提升存活率及大腦記憶決策力。然而，許多人仍然忽視睡眠的重要性，並抱持著以下錯誤觀念，如認定年紀大就不需要睡太多、以為自己只需要睡3至4小時，亦有人會認為白天補眠就可以彌補晚上的睡眠不足問題。

鄭醫生強調，每天睡少於6小時，長期存活率顯著下降12%至35%。根據《Scientific Reports》2025年4月28號最新研究，研究分析1.6萬名40歲以上成人，並追蹤7至9年，結果發現若睡少於6小時，加上代謝異常、肥胖、抑鬱等問題，就會出現生理時鐘症候群(Circadian Syndrome)，會令壽命減短風險顯著上升，就算沒有慢性病，只是睡眠不足，亦足以減短壽命。當中40至60歲中壯年人的風險高1.8倍。

6大睡眠不足健康風險

睡眠不足會對身體的6大系統造成傷害，包括：