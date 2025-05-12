熱門搜尋:
中年好聲音3 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA Victoria Blossom 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 凱和山 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-05-12 20:30:00

睡少於1個時數存活率降35% 恐患癌心臟病！醫生揭6大健康風險

分享：
睡少於1個時數存活率降35% 恐患癌心臟病！醫生揭6大健康風險

睡少於1個時數存活率降35% 恐患癌心臟病！醫生揭6大健康風險

睡太少可能會有死亡風險？有醫生指出，當睡眠睡少於1個時數，有可能會增加患上癌症和心臟病的風險，其存活率甚至會下降35%。醫生指出，睡眠不足的6大健康風險，並指出有12個行為有可能會影響睡眠質素，建議大家盡量避免。

睡少於1個時數存活率降35%

腦神經科學醫生鄭淳予在其facebook專頁上分享指，研究顯示，充足的睡眠不僅能延長壽命，還能提升存活率及大腦記憶決策力。然而，許多人仍然忽視睡眠的重要性，並抱持著以下錯誤觀念，如認定年紀大就不需要睡太多、以為自己只需要睡3至4小時，亦有人會認為白天補眠就可以彌補晚上的睡眠不足問題。

鄭醫生強調，每天睡少於6小時，長期存活率顯著下降12%至35%。根據《Scientific Reports》2025年4月28號最新研究，研究分析1.6萬名40歲以上成人，並追蹤7至9年，結果發現若睡少於6小時，加上代謝異常、肥胖、抑鬱等問題，就會出現生理時鐘症候群(Circadian Syndrome)，會令壽命減短風險顯著上升，就算沒有慢性病，只是睡眠不足，亦足以減短壽命。當中40至60歲中壯年人的風險高1.8倍。

6大睡眠不足健康風險 

睡眠不足會對身體的6大系統造成傷害，包括：

  1. 腦神經系統：提高阿茲海默症風險，專注力及記憶力下降。
  2. 心血管：心肌梗塞風險上升。
  3. 代謝：肥胖與糖尿病風險增加。
  4. 免疫：癌症與感染風險大增。
  5. 內分泌：荷爾蒙失調。
  6. 精神：抑鬱和焦慮風險增加。
adblk5
難入睡、常扎醒？4種營養幫助改善睡眠質素 4種營養幫助改善睡眠質素 4種營養幫助改善睡眠質素 4種營養幫助改善睡眠質素 4種營養幫助改善睡眠質素

避開12個影響睡眠的行為

鄭醫生指，以下行為會影響你的睡眠質量，盡量避免：

  1. 睡前喝酒。
  2. 跟寵物一起睡。
  3. 晚上過量運動。
  4. 午睡超過半小時。
  5. 白天長時間賴床。
  6. 睡前吃辣或油膩的食物。
  7. 晚餐喝太多湯或水。
  8. 睡前回覆訊息。
  9. 開著電視或螢幕入睡。
  10. 臥房過亮或過熱。
  11. 周末大補眠，作息不規律。
  12. 睡眠拖延症，捨不得放下手機。

鄭醫生強調，睡眠不是浪費時間，而是大腦與身體的修復開關。年紀愈大，愈不能忽視睡眠的重要性。從今晚開始，為自己保留至少7小時的完整睡眠，無論多忙，都要確保睡得夠、睡得好，這是保長壽的關鍵。

ad