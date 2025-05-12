睡少於1個時數存活率降35% 恐患癌心臟病！醫生揭6大健康風險

睡太少可能會有死亡風險？有醫生指出，當睡眠睡少於1個時數，有可能會增加患上癌症和心臟病的風險，其存活率甚至會下降35%。醫生指出，睡眠不足的6大健康風險，並指出有12個行為有可能會影響睡眠質素，建議大家盡量避免。
睡少於1個時數存活率降35%
腦神經科學醫生鄭淳予在其facebook專頁上分享指，研究顯示，充足的睡眠不僅能延長壽命，還能提升存活率及大腦記憶決策力。然而，許多人仍然忽視睡眠的重要性，並抱持著以下錯誤觀念，如認定年紀大就不需要睡太多、以為自己只需要睡3至4小時，亦有人會認為白天補眠就可以彌補晚上的睡眠不足問題。
鄭醫生強調，每天睡少於6小時，長期存活率顯著下降12%至35%。根據《Scientific Reports》2025年4月28號最新研究，研究分析1.6萬名40歲以上成人，並追蹤7至9年，結果發現若睡少於6小時，加上代謝異常、肥胖、抑鬱等問題，就會出現生理時鐘症候群(Circadian Syndrome)，會令壽命減短風險顯著上升，就算沒有慢性病，只是睡眠不足，亦足以減短壽命。當中40至60歲中壯年人的風險高1.8倍。
6大睡眠不足健康風險
睡眠不足會對身體的6大系統造成傷害，包括：
- 腦神經系統：提高阿茲海默症風險，專注力及記憶力下降。
- 心血管：心肌梗塞風險上升。
- 代謝：肥胖與糖尿病風險增加。
- 免疫：癌症與感染風險大增。
- 內分泌：荷爾蒙失調。
- 精神：抑鬱和焦慮風險增加。
避開12個影響睡眠的行為
鄭醫生指，以下行為會影響你的睡眠質量，盡量避免：
- 睡前喝酒。
- 跟寵物一起睡。
- 晚上過量運動。
- 午睡超過半小時。
- 白天長時間賴床。
- 睡前吃辣或油膩的食物。
- 晚餐喝太多湯或水。
- 睡前回覆訊息。
- 開著電視或螢幕入睡。
- 臥房過亮或過熱。
- 周末大補眠，作息不規律。
- 睡眠拖延症，捨不得放下手機。
鄭醫生強調，睡眠不是浪費時間，而是大腦與身體的修復開關。年紀愈大，愈不能忽視睡眠的重要性。從今晚開始，為自己保留至少7小時的完整睡眠，無論多忙，都要確保睡得夠、睡得好，這是保長壽的關鍵。