睡眠不足可能影響失智？醫：做好「這件事」可預防！

記憶力變差、反應遲鈍，小心可能不是失智症惹的禍，而是睡眠窒息症引起的認知功能障礙！一名六十多歲、體態正常的婦人日前因為經常健忘、頭暈、頭痛而反覆就醫，但做遍各種檢查都找不出原因，吃了數種藥物仍效果不佳，直到前往雙和醫院神經內科尋求官怡君醫生診治，並在醫生的建議下做了睡眠檢查以後，才確診為「阻塞性睡眠窒息症」，所幸透過持續佩戴正壓呼吸器治療，不僅終於一覺到天明，頭暈及頭痛不藥而愈，記憶力減退的症狀也明顯改善！
睡眠窒息症為數不少？
事實上，門診類似案例並不在少數！衛福部雙和醫院神經內科暨睡眠中心主治醫生官怡君解釋，睡眠窒息症引起失智症的作用機制大致可分為下列幾種，其一是患者因睡覺時，上呼吸道因結構狹窄或因反覆塌陷，呼吸道受阻，導致間歇性缺氧，這會增加氧化壓力與炎症反應，進一步損傷大腦微血管系統，導致神經元損傷和腦細胞退化，最終影響認知功能。
其次則是因為夜間頻繁的睡眠中斷，破壞了深層睡眠(慢波睡眠)與快速眼動(REM)睡眠，而這些睡眠階段對大腦的恢復與記憶鞏固至關重要。尤其是深層睡眠，是大腦清除廢物的主要時間。當人體進入深度睡眠後，膠狀淋巴系統會像垃圾車一樣定時巡迴大腦社區，清運白天生成的代謝廢物，包括造成阿茲海默症的β類澱粉蛋白。如果這個過程被睡眠中斷或低氧狀態影響，廢物無法及時清除，便會增加阿茲海默症的風險。
官怡君醫生補充，睡眠窒息症會導致腦部血液供應不足、內皮功能障礙和血腦屏障損傷，這些問題都有可能進一步影響神經元的健康，並與阿茲海默症相關的病理改變(如β-類澱粉蛋白和Tau蛋白的堆積)有關。
此外，睡眠窒息症與高血壓、心臟病、糖尿病等疾病密切相關，這些疾病也會損害大腦血管健康，進而導致腦功能退化，增加失智風險。
持續使用正壓呼吸器 遠離失智威脅！
官怡君醫生指出，睡眠窒息症造成中斷睡眠與夜間低血氧，可能干擾睡眠時身體的復原作用，導致患者出現輕微認知功能障礙，但只要能及時診治呼吸中止，如使用正壓呼吸器就有機會可以改善。
雙和醫院睡眠團隊研究顯示，持續使用正壓呼吸器(CPAP)治療阻塞性睡眠窒息症(OSA)的患者，其與阿茲海默症相關的神經生化標誌物(如Tau蛋白和β類澱粉蛋白)明顯減少，且睡眠品質和白天嗜睡程度改善；反之，未使用CPAP的患者這些標誌物有所增加。顯見針對有OSA的患者，使用CPAP不僅可以改善睡眠，還可能有助於保護大腦，減少阿茲海默症等神經退化疾病的風險。定期使用CPAP治療對於維持大腦健康和提升生活品質具有重要意義。
正壓呼吸器可在入睡後，依患者呼吸頻率提供氣道壓力，把呼吸道撐開，維持順暢呼吸，解決呼吸中止的問題，是目前針對睡眠窒息症，最安全有效的主流治療方式。官怡君醫生提到，雖然有些患者反應睡覺戴著呼吸器很不習慣，但仍有不少病人一試成主顧，甚至表示從沒睡得這麼安穩，建議有顧慮的人可先至醫院做睡眠檢測，再以租借的方式回家試戴。若擔心有認床問題，現在也有居家睡眠檢測可供選擇，不用住院就能獲得精準睡眠生理資訊。
瘦子也會打鼾！睡眠窒息症非肥胖者專利
以往常有錯誤迷思，以為只有體態豐腴的人才會打呼、罹患睡眠窒息症，但官怡君醫生澄清，亞洲人因呼吸道空間狹窄，因此臨床上不乏體形瘦小、非肥胖體形者，患有中、重度以上阻塞型睡眠窒息症。
官怡君醫生提醒，睡眠窒息症引起的症狀可大可小，嚴重甚至會猝死，建議白天總是疲勞睡不飽、精神不濟、記憶力減退、注意力難以集中，或是晚上經常夜尿、多夢、淺眠、連吃安眠藥都睡不好的話，盡快就醫，尋求專業診治！
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】