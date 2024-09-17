睡眠不足可能影響失智？醫：做好「這件事」可預防！

衛福部雙和醫院神經內科暨睡眠中心主治醫生官怡君呼籲，睡眠窒息症有許多潛在風險，若未治療，罹患心血管疾病、中風、失智的機率可能會增加，若有相關症狀應盡快就醫檢查。

記憶力變差、反應遲鈍，小心可能不是失智症惹的禍，而是睡眠窒息症引起的認知功能障礙！一名六十多歲、體態正常的婦人日前因為經常健忘、頭暈、頭痛而反覆就醫，但做遍各種檢查都找不出原因，吃了數種藥物仍效果不佳，直到前往雙和醫院神經內科尋求官怡君醫生診治，並在醫生的建議下做了睡眠檢查以後，才確診為「阻塞性睡眠窒息症」，所幸透過持續佩戴正壓呼吸器治療，不僅終於一覺到天明，頭暈及頭痛不藥而愈，記憶力減退的症狀也明顯改善！

睡眠窒息症為數不少？

事實上，門診類似案例並不在少數！衛福部雙和醫院神經內科暨睡眠中心主治醫生官怡君解釋，睡眠窒息症引起失智症的作用機制大致可分為下列幾種，其一是患者因睡覺時，上呼吸道因結構狹窄或因反覆塌陷，呼吸道受阻，導致間歇性缺氧，這會增加氧化壓力與炎症反應，進一步損傷大腦微血管系統，導致神經元損傷和腦細胞退化，最終影響認知功能。

其次則是因為夜間頻繁的睡眠中斷，破壞了深層睡眠(慢波睡眠)與快速眼動(REM)睡眠，而這些睡眠階段對大腦的恢復與記憶鞏固至關重要。尤其是深層睡眠，是大腦清除廢物的主要時間。當人體進入深度睡眠後，膠狀淋巴系統會像垃圾車一樣定時巡迴大腦社區，清運白天生成的代謝廢物，包括造成阿茲海默症的β類澱粉蛋白。如果這個過程被睡眠中斷或低氧狀態影響，廢物無法及時清除，便會增加阿茲海默症的風險。

官怡君醫生補充，睡眠窒息症會導致腦部血液供應不足、內皮功能障礙和血腦屏障損傷，這些問題都有可能進一步影響神經元的健康，並與阿茲海默症相關的病理改變(如β-類澱粉蛋白和Tau蛋白的堆積)有關。

此外，睡眠窒息症與高血壓、心臟病、糖尿病等疾病密切相關，這些疾病也會損害大腦血管健康，進而導致腦功能退化，增加失智風險。