睡眠好處10個 預防抑鬱心臟病 增強抵抗力緩減老化

優質及足夠的睡眠對維持身體機能和健康也很重要，睡得不好不但令人整日精神不振，更會為健康帶來不少的破壞。 1. 減肥 多項研究已表明，每日睡少於6小時的人容易增磅，甚至有研究指只要比平日多睡半小時至1小時已經能夠減重，就如度假時吃得多但體重卻沒有上升，正正因為放假時睡得比平日多所帶來的效果。

2. 預防抑鬱等情緒問題 睡眠不足的人更容易陷入情緒困局，而抑鬱本身亦會使人無法入睡，形成惡性循環，故此不少研究證明抑鬱與睡眠差有直接關係。 3. 提高腦力 睡覺是大腦進行自我修復的時間，亦是儲存記憶、學習情緒表達等重要時刻，沒有足夠的睡眠會令大腦思維愈來愈模糊不清。 4. 對抗痛楚 研究顯示，睡眠不足的人會釋出更強烈的疼痛訊號，令本身痛楚更加惡化。

5. 提升活力 優質的睡眠讓人一覺醒來充滿活動和朝氣，相反則使人萎靡不振，所以想表現良好，就要睡得好，身體也會釋放內啡肽以提供更多能量，提高學習和工作表現。 6. 預防心血管疾病 有不少研究均指失眠對健康有害，例如睡眠不足的人患心臟病甚至死亡的風險會高48%，死於中風的風險亦會上升出15%。 7. 減少酒精及藥物濫用 失眠時，有些人會用酒精和藥物幫助入睡，但這些物質只有短暫收效，同時也會對身體造成破壞，最終要服用更多藥物去改善。 8. 保衛注意力 長時間睡眠不足會令人專注力下降，尤其是本身有注意力問題的人，影響會更為明顯。