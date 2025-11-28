睡眠好處10個 預防抑鬱心臟病 增強抵抗力緩減老化

優質及足夠的睡眠對維持身體機能和健康也很重要，睡得不好不但令人整日精神不振，更會為健康帶來不少的破壞。
1. 減肥
多項研究已表明，每日睡少於6小時的人容易增磅，甚至有研究指只要比平日多睡半小時至1小時已經能夠減重，就如度假時吃得多但體重卻沒有上升，正正因為放假時睡得比平日多所帶來的效果。
2. 預防抑鬱等情緒問題
睡眠不足的人更容易陷入情緒困局，而抑鬱本身亦會使人無法入睡，形成惡性循環，故此不少研究證明抑鬱與睡眠差有直接關係。
3. 提高腦力
睡覺是大腦進行自我修復的時間，亦是儲存記憶、學習情緒表達等重要時刻，沒有足夠的睡眠會令大腦思維愈來愈模糊不清。
4. 對抗痛楚
研究顯示，睡眠不足的人會釋出更強烈的疼痛訊號，令本身痛楚更加惡化。
5. 提升活力
優質的睡眠讓人一覺醒來充滿活動和朝氣，相反則使人萎靡不振，所以想表現良好，就要睡得好，身體也會釋放內啡肽以提供更多能量，提高學習和工作表現。
6. 預防心血管疾病
有不少研究均指失眠對健康有害，例如睡眠不足的人患心臟病甚至死亡的風險會高48%，死於中風的風險亦會上升出15%。
7. 減少酒精及藥物濫用
失眠時，有些人會用酒精和藥物幫助入睡，但這些物質只有短暫收效，同時也會對身體造成破壞，最終要服用更多藥物去改善。
8. 保衛注意力
長時間睡眠不足會令人專注力下降，尤其是本身有注意力問題的人，影響會更為明顯。
9. 緩減老化
不想面上湧現皺紋又或皮膚鬆弛下垂，就要避免捱夜，每晚睡得充足是維持青春的最有效武器，效果比用再貴的護膚品更有作用。
10. 增強抵抗力
睡眠不足與免疫功能有很大關係，因此生病時要多睡覺才能戰勝疾病。如果你似患病或壓力過大時，比平時多睡一點會有幫助。