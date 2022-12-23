睡眠對心血管影響大 除了時間還有「這些」要注意！

美國心臟協會(AHA)先前曾提出「生活簡單7件事(Life’s Simple 7，LS7)」，提供民眾作為心臟保養的指引參考，今年AHA新增了「睡眠」指標，將LS7更新為「生活必要8件事(Life’s Essential 8，LE8)」。 如果想要維持心臟健康，良好的睡眠休息是很重要的，振興醫院心臟血管內科醫師陳冠群也表示，睡眠對於心臟血管的保護相當重要，不過AHA指引只提到「睡眠時間」，但事實上睡眠，其實還有許多需要注意的地方。 睡不好有甚麼影響？要睡多久才夠？ 睡眠對健康相當重要，陳冠群醫師表示，如果晚上沒有得到充分的睡眠，可能會使心跳不穩，產生心律不整，而且研究發現沒有獲得良好睡眠的人，血糖、血壓的恆定都會受到影響，還會造成荷爾蒙失衡，雖然睡眠看起來好像不會直接引起心臟問題，但它會間接提高心肌梗塞、腦中風等疾病的危險因子。 美國心臟協會LE8中指出，成年人每晚需要7至9小時的睡眠，5歲以下的兒童，包含午休，需要10至16小時，6至12歲至少要有9至12小時，13至18歲需要8至10小時。陳冠群醫師表示，年紀愈小需要愈長的睡眠時間，這樣能使腎上腺、腦垂體等成長發育相關的荷爾蒙分泌更加穩定、規律，不過睡得太久，事實上對於休息並沒有太大幫助。

睡眠品質也很重要 睡前 2 至 4 小時最好別進食 睡眠時間雖然很重要，但不是愈久愈好，而有些人睡眠時間有符合LE8標準，但品質不好，對於健康的幫助也會相對減少，因此品質也是需要特別注意的，陳冠群醫師表示，睡眠品質和深層睡眠有關，不過深層睡眠需要經由專業儀器設備才能進行評估，如果要有深層的睡眠，睡前記得不要吃些容易刺激神經系統的食物或藥物。 陳冠群醫師指出，腸胃道的放鬆、休息是睡得好的條件之一，因此睡前2至4小時最好不要進食，尤其是含糖飲料、高熱量食物，因為即使入睡了，腸胃道不是處於休息的狀態，對睡眠品質也會造成影響，因此消夜要盡量避免，還有含咖啡因的食物也是需要避免的。

打呼要小心！注意有沒有睡眠窒息症影響睡眠 另外，有些人睡覺會打呼，甚至打呼到一半突然沒有聲音，隔了幾秒後又突然大口喘氣，這要注意有可能是「睡眠窒息症」，同樣會影響睡眠品質，陳冠群醫師提到，睡眠窒息症對於心臟血管也會造成影響，在呼吸停止的這段時間，身體會短暫缺氧，如果本身就有動脈硬化的情形，會造成反覆的心肌缺氧，誘發心律不整等心血管問題，此外，可能還會造成胰臟細胞缺氧，影響血糖控制。 造成呼吸中止症的原因有許多，陳冠群醫師表示，有些人是肥胖造成的，也有可能是枕頭或睡覺姿勢，導致頸部沒有良好的支撐，阻礙呼吸通暢，而有些人是呼吸道結構問題，如果症狀嚴重，可能要尋求耳鼻喉科醫師幫助做檢查、治療，維持呼吸道通暢性，獲得良好的睡眠品質，進而預防心血管疾病風險。