睡眠方法｜下午3時後不宜咖啡因飲品等8招助你更好瞓

有咩方法令大家有覺好瞓？(互聯網圖片)

睡眠不足或長期質素欠佳，對健康可以帶來很多及長遠影響，例如會增加肥胖、高血壓、免疫力下降、情緒波動、認知障礙症、糖尿病及心血管疾病等疾病的風險。今次就介紹8個有助你入睡的方法，

1. 建造一個睡眠環境

舒適的睡眠環境十分重要，可避免令容易受干擾的淺層睡眠狀態被影響，除了符合自己需要的床和被褥，室內溫度最好保持在攝氏15至20度。

2. 建立規律習慣

我們的身體喜歡有規律的作息，透過洗澡、看書或聽輕鬆的音樂，又或嘗試深呼吸、冥想或輕度伸展運動，幫助設定身體的就寢時間，也能讓大腦逐漸放鬆並有助於入睡。謹記即使放假亦要保持規律，按時就寢。