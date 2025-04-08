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健康
2025-04-08 11:20:00

睡眠方法｜下午3時後不宜咖啡因飲品等8招助你更好瞓

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有咩方法令大家有覺好瞓？(互聯網圖片)

有咩方法令大家有覺好瞓？(互聯網圖片)

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睡眠不足或長期質素欠佳，對健康可以帶來很多及長遠影響，例如會增加肥胖、高血壓、免疫力下降、情緒波動、認知障礙症、糖尿病及心血管疾病等疾病的風險。今次就介紹8個有助你入睡的方法，

1. 建造一個睡眠環境

舒適的睡眠環境十分重要，可避免令容易受干擾的淺層睡眠狀態被影響，除了符合自己需要的床和被褥，室內溫度最好保持在攝氏15至20度。

2. 建立規律習慣

我們的身體喜歡有規律的作息，透過洗澡、看書或聽輕鬆的音樂，又或嘗試深呼吸、冥想或輕度伸展運動，幫助設定身體的就寢時間，也能讓大腦逐漸放鬆並有助於入睡。謹記即使放假亦要保持規律，按時就寢。

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3. 遮擋光線

黑暗的環境會刺激身體釋放睡眠荷爾蒙，因此電燈、手機或電腦的光源會干擾睡眠，若房間有些無法遮隔的光源，可以嘗試用眼罩。而睡前想看書也以實體書為佳，電子書的光源會阻礙睡意來襲。

4. 消除嘈音

聲音會影響睡眠，睡前記得要關閉手機的電郵及訊息通知，若居所位於嘈雜的地區，則可以播放一些白嘈音，可以降低外界嘈音對睡眠的干擾。

5. 夠鐘就不要碰咖啡因

睡前6小時或下午3時後，切忌飲用含咖啡因的飲品，包括咖啡、濃茶、汽水及朱古力等。

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6. 不要飲酒

酒精不能幫助你放鬆，雖然飲酒看似令人容易入睡，但就只能維持在淺層睡眠狀態，未能進入發夢及深層睡眠狀態。

7. 避免重口味食物

重口味食物可能會引起腸胃消化問題，甚至令胃酸倒流，令人難以入睡。若睡前覺得肚餓，可以吃幾粒果仁、一隻香蕉或無咖啡因的熱茶。

8. 確保睡床只用來睡覺

很多人愛在床上做功課、玩遊戲，但其實會有礙睡眠，床應只用來睡覺，能令身體有「上床睡覺」的反應，對入睡有很大幫助。

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